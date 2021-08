Куда сходить в августе: концерты, варьете и юмористические спектакли

Успейте насладиться летом в Киеве.

Куда пойти в августе в Киеве: Yiddish Jazz Show в исполнении певицы GOLDA и Freedom Ballet пресс-служба

Начался август, поэтому остается не так много времени для уютного летнего отдыха на ярких событиях. Но у вас есть еще целый месяц насладиться последними неделями самой теплой поры года на концертах любимых артистов, юмористических спектаклях и эротическом варьете.

Читай также: Премьеры августа 2021: 5 фильмов, на которые стоит сходить в кино

В августе в Caribbean Club Concert Hall пройдут различные события, среди которых концерт группы KADNAY, спектакли «Черного квадрата», шоу «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом», концерт-спектакль «Легенда Эдит» и трибьют-шоу «ELVIS Presley». Подробнее об этих и других событиях рассказываем в подборке. Купить билеты на любое событие можно на сайте caribbean.com.ua.

7 августа: квартирник Марины Левченко

7 августа состоится квартирник Марины Левченко «Немного тихо и откровенно...» в сопровождении Kaska Records Band. На концерте прозвучат авторские композиции и стихи, а также кавер-версии песен «Сядь в любой поезд» Марыли Родович, «Я тебя рисую» Батырхана Шукенова, «Он пришёл, этот добрый день» Александра Зацепина.

Марина Левченко – журналистка и радиоведущая в прошлом, а сейчас концертная директор Златы Огневич. За ее плечами десятки организованных концертных туров и событий разной величины. 7 августа Марина выйдет на сцену, чтобы подарить гостям камерный вечер вместе с виртуозными музыкантами.

«Я исполню свои песни и любимые каверы, прочитаю свои стихи и пообщаюсь со зрителем, как со старым другом, с которым давно не виделись и, наконец, собрались на кухне. Посидим и вспомним то, что сделало и делает нас счастливыми», - поделилась Марина.

8 августа: специальный показ фильма «Вусатий фанк»

8 августа состоится специальный показ фильма «Вусатий фанк» с английскими субтитрами, а также встреча с творческой командой. Зрителей приглашают окунуться в атмосферу ностальгии и послушать музыкальные сокровища с помощью современной концертной техники.

«Вусатий фанк» – документальная лента об одном из самых ярких периодов украинской популярной музыки: история о забытых мелодиях и ритмах украинской эстрады. «Смерічка», «Березень», «Дзвони», «Водограй», «Мрія, «Світязь», «Жива вода», «Візерунки шляхів», «Арніка» – эти ансамбли собирали стадионы и многотысячные залы, однако сегодня их песни почти забыты. Все поют «Червону руту», но тогда, в 70-е, подобных песен было очень много.

10 августа: концерт Cherkasy Jazz Quintet

Cherkasy Jazz Quintet и друзья сыграют произведения легендарной группы Chicago в джазовых обработках. Cherkasy Jazz Quintet считает группу Chicago одним из самых влиятельных музыкальных проектов всех времен, ведь почти все вокально-инструментальные ансамбли 70-х имели в своем составе обязательную духовую секцию, подобную Chicago. Но духовая секция Chicago до сих пор считается специалистами лучшей в мире.

«Cherkasy plays Chicago» – это новая программа квинтета, к работе над которой приглашены еще трое известных черкасских музыкантов: Олег Чернышев (тромбон), Майк Евтушенко (тенор- и сопрано-саксофон) и Константин Доброцкий (эл. гитара). Программа будет издана на виниловой пластинке в конце 2021 года.

11, 14, 18, 25 и 30 августа: спектакли театра-студии импровизации «Черный квадрат» Спектакли в Киеве в августе: спектакли театра-студии импровизации «Черный квадрат» пресс-служба

Комедийные спектакли от «Черного квадрата» – отличный вариант отдыха для тех, кто любит сочетать театр со вкусным ужином за бокалом любимого напитка. Приглашайте родных и отправляйтесь заряжаться положительными впечатлениями.

На август для гостей приготовили такую ​​театральную программу: 11 августа – «Кофе впопыхах или Завтрак в наручниках», 14 августа – «Ты мое ВСЕ», 18 августа - «Новогодний кекс», 25 августа – «Кто кого хочет...?», 30 августа – «Голая правда». Описание каждого спектакля можно найти на сайте. Спектакли исполняются на русском языке.

12 августа: стендап «Наше літо» События августа в Киеве: стендап «Наше літо» пресс-служба

Cтендап-вечер от «Ukrainian Stand-Up Agency» – это смелый и откровенный юмор о том, что происходит с нами и вокруг нас. Знакомые жизненные ситуации, курьезы, проблемы и теории их смешного решения.

На одной сцене соберутся 7 супер-комиков, известных зрителям по таким ТВ-шоу, как «Розсміши Коміка», «ГудНайт Клаб», «Стендап ШОУ», «Комік на мільйон» и другими: Иван Жорноклей, Сергей Степанысько, Андрей Бережко, Максим Давыденко, Артур Петров, Денис Кораблев и Святослав Марченко. Комики поделятся со зрителями своими мыслями и эмоциями, которые не оставят равнодушным никого.

13, 20 и 27 августа: варьете-шоу «Рояль» Афиша Киева август 2021: варьете-шоу «Рояль» пресс-служба

Откровенное и зрелищное варьете «Рояль» появилось в Киеве в 2019 году. С тех пор шоу покорило тысячи зрительских сердец – создатели шоу достигли своей цели и доказали, что за кабаре не обязательно ехать во Францию, они создали маленький Париж в центре Киева.

«Шоу «Рояль» – это эксперимент, который удался! Мы всегда наблюдаем за нашим зрителем и счастливы видеть их улыбки, слышать бурные аплодисменты. Мы рады, что работа всей потрясающей и профессиональной команды может дарить красоту и радость в такой непростой для всех период. Приходите и наслаждайтесь моментом вместе с артистами варьете», - поделилась режиссер и хореограф-постановщик шоу Екатерина Тришина.

15 августа: Yiddish Jazz Show в исполнении певицы GOLDA и Freedom Ballet Куда пойти в августе в Киеве: Yiddish Jazz Show в исполнении певицы GOLDA и Freedom Ballet пресс-служба

15 августа в Caribbean Club состоится Yiddish Jazz Show – музыкальное представление с элементами иммерсивного театра, где гость одновременно и зритель, и герой действа. Идеолог проекта – певица GOLDA (Татьяна Амирова) – с детства знакома с этими песнями, их вековой историей и особым характером. В компании с топовыми украинскими джазовыми музыкантами GOLDA находит новое прочтение забытым песням, вдыхает в них свежесть и заставляет полюбить эти песни даже тех, кто до сих пор был совсем не знаком с еврейской культурой.

«Только здесь вас накормят, напоят, сводят на рынок и еще женят в придачу – все в лучших традициях одесских двориков. Мы буквально приглашаем вас в нашу квартиру в гости. Посидим вместе на кухне, заглянем в тайные комнаты, попрыгаем на диване и просто поговорим по душам. Все это в сопровождении живого джаз-бэнда и замечательной GOLDA», – рассказывает режиссер-постановщик шоу Павел Бондаренко.

16 августа: концерт-спектакль «Легенда Эдит» События августа в Киеве: концерт-спектакль «Легенда Эдит» пресс-служба

Эдит Пиаф называют национальным достоянием Франции и символом французского шансона, а ее песни любят и поют во всем мире. 16 августа в Caribbean Club состоится концерт-спектакль «Легенда Эдит» в исполнении солистки «Notre Dame de Paris» Натали Пичкур, посвященный выдающейся певице. В программе концерта гости услышат самые известные песни Эдит Пиаф, а также первые композиции, которые исполняла легенда французского шансона еще на улице.

«Образ Эдит Пиаф не вписывается в общепринятые рамки шоу-бизнеса. Она полная противоположность исполнителям и секс-символов того времени, таким как Мэрилин Монро, Марлен Дитрих и Джуди Гарленд. Что же тогда сделало Эдит Пиаф легендарной? Ответ один – голос. Неповторимый магический голос, который покорил весь мир и заставил влюбиться в нее», – говорит Натали Пичкур.

19 августа: трибьют-шоу «ELVIS Presley»

19 августа состоится трибьют-шоу «ELVIS Presley» в исполнении группы «Руки'в Брюки». Музыканты исполнят лучшее и любимое из творчества легендарного артиста. К группе «Руки'в Брюки» присоединятся волшебные бэк-вокалистки Анна и Юлия Майовецьки, а также гитар-мастер Андрей Кудасов.

Вживую прозвучат бессмертные хиты и популярные композиции короля рок-н-ролла от «Blue suede shoes» и «Can not help falling in love» до «Jailhouse Rock» и «Love Me Tender». А также долгожданный подарок для всех фанатов рокенрольных танцев – открытие танцевальной зоны.

21 августа: SpeakEasy Jazz Куда пойти в Киеве в августе: SpeakEasy Jazz пресс-служба

Камерный ретро-вечер SpeakEasy Jazz от создателей шоу «Эпоха Джаза» с новой программой «В ритме буги». Шоу создали настоящие эксперты винтажной культуры — виртуозные музыканты и артистические танцовщицы. Гости вечера окунутся в удивительную путешествие во времена Америки начала 20-го века.

В программе вечера легендарная музыка «золотой эры джаза»: горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Кеба Кэллоуэй, Джина Крупы, Куте Уильямса и музыка биг-бэндов. Танцевальное джаз-кабаре представит тэп, аутентичный джаз, линди хоп, буги-вуги, блюз и мамбо.

23 августа: концерт AVDYSH

23 августа в Caribbean Club состоится live-презентация нового проекта AVDYSH. Коллектив представит проникновенную программу «The way to liberation» и впервые исполнит песни, которые войдут в дебютный альбом. У зрителей будет возможность окунуться в современный джазовый мир и услышать его в необычном виде, да еще и на украинском языке.

AVDYSH – молодой украинский контемпорари-джаз проект, который музыканты презентовали в начале года, выпустив композиции «Вночі» и «Колисанка» вместе с live-видео. «Очень хочется пригласить вас всех на первый сольный концерт нашего проекта. Уверена, что каждый найдет в нашей музыке что-то свое, очень родное и близкое сердцу. Вечер будет магическим, искренним, вдохновенным, эмоциональным и ярким. Предчувствую что-то очень особенное... будем удивлять!», – поделилась фронтвумен проекта Екатерина Авдыш.

26 августа: концерт KADNAY Куда пойти в Киеве в августе: концерт KADNAY пресс-служба

26 августа группа KADNAY снова порадует своих поклонников зажигательным live-выступлением и сыграет летний концерт «Теплый Live». KADNAY всегда умело удивляют публику своими уникальными шоу-программами, и «Теплый Live» не будет исключением. На концерте прозвучат любимые и известные песни артистов в новой аранжировке, в другой обработке и с новым прочтением.

«Навеян теплым летним ветром, открытыми сердцами и острым ощущением любви ... Так прозвучит наш «Теплый Live». Приходите в Caribbean Club, чтобы увидеть шоу вживую, почувствовать невероятную музыкальную атмосферу, проникнуться любовью и согреться на нашем теплом live-концерте», – поделился фронтмен группы Дмитрий Каднай.

28 августа: шоу «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» События августа в Киеве: концерт-спектакль «Легенда Эдит» пресс-служба

Любимое шоу киевских меломанов и гостей столицы «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» продолжает радовать поклонников своими концертами. Ежемесячно гостей приглашают познавать джаз вместе с Алексеем Коганом и виртуозными музыкантами Jazz in Kyiv Band в камерной атмосфере Caribbean Club.

Гости шоу узнают от Алексея Когана невыдуманные истории создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях, случаи из жизни джазменов и целых джаз-бэндов.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.