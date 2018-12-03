ТОП-15 самых интересных мест Украины: куда поехать и что посмотреть
- Киево-Печерская лавра
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Этот православный монастырь, основанный в 1051 году, собирает самое большое количество туристов благодаря своей архитектурной составляющей и исторической ценности. Привлекает туристов подземелья лавры, лаврская колокольня, которая является самой высокой точкой Киева, несколько исторических музеев.
- Украинские Карпаты
Горная часть Украины описана многими поэтами и писателями, снята в фильмах и считается одной из туристических достопримечательностей страны. Отметим, что самая высокая гора – Говерла, высота которой 2061 метр. Карпаты покрыты соснами, скалами и реками. Пейзажи и виды этой территории очаровывают, а большинство мест Карпат окутаны легендами.
- Парк Софиевка
Умань уже много лет принимает гостей с разных уголков Украины и не только, а все только ради того, чтобы посетить знаменитый дендропарк Софиевка, площадью 180 га. Отметим, что Парк основал в 1796 году Станислав Потоцкий в честь своей жены, где было высажено более 3000 кустов и деревьев. На территории парка есть искуственно созданы озера, водопады, гроты и статуи.
- Старый город Львова
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Львов сам по себе уже может считаться достопримечательностью страны за свое архитектурное наследие и неимоверное количество тематических заведений, культурных памятников. Именно поэтому мы решили выделить старый город Львова в нашем списке самых интересных мест Украины. Уютные, длинные улочки и готические церкви тут везде, все это дополняет Старый Рынок, красочные домики, интересные музеи, Львовская ратуша со своим невероятным панорамным видом на центр Львова.
- Озеро Синевир
Может не все украинцы там были, но однозначно наслышаны об этом невероятном украинском месте. Озеро Синевир считается самым красивым и самым большим озером Украины, а находится она в Карпатах на высоте 989 метров над уровнем моря. В центре озера есть островок, поэтому многие называют это озеро еще как Морское око. Отметим, что в озере есть большое количество форели, но рыболовство и купание в Синевире запрещено.
- Хотинская крепость
Историческое достояние Украины – Хотинская крепость X-XVIII веков в городе Хотин в Черновицкой области. Стоит эта крепость на Днепре, которая насчитывает 5 ворот, четыре башни, дворец коменданта, казармы, церковь и старинный колодец. Эта крепость на протяжении многих веков принадлежала разным странам, что делает ее еще более уникальной и интересной для туристов. Как известно, в Хотинской крепости снимали такие фильмы: «Захар Беркут», «Стрелы Робин Гуда» (1975), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и многие другие.
- Тоннель любви
Тоннель любви находится на железнодорожном пути в Ровенской области. Он был создан благодаря труду человека и природы, где деревья и кусты заросли в форме арки вдоль колеи на протяжении 4 км. Этот тоннель считается символичным местом влюбленных. Тоннель любви обратил на себя внимание японского режиссера Акийоши Имазаки, который снял об украинском чуде фильм «Клевань: Тоннель Любовь».
- Остров Хортица
Сердце казацкой жизни Украины, где творилась историю украинского народа много лет. Остров находится на Днепре, в Запорожье. Площадь острова - 3000 га. На острове много оборонительных деревянных построек.
- Замок Паланок или Мукачевский замок
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Находится этот замок в Закарпатской области. Замок расположен на высоте 68 м на потухшем вулкане и занимает огромную площадь почти в 14 тысяч квадратных метров. В замке есть тайные подземные переходы, которые когда-то служили укрытием для людей и скота. Замок Паланок делится на три части: Нижний замок, Средний и Верхний.
- Каменец-Подольская крепость
Средневековый замок в городе Каменец-Подольск, который является частью историко-архитектурного заповедника «Каменец». Крепость и Старый город соединяет Замковый мост. По статистике, благодаря этой крепости, Каменец считается одним из самых посещаемых городов Украины.
- Замок Радомысль
Замок Радомысль - музейный комплекс в Житомирской области, который был создан совсем недавно. Тут есть единственный в Европе музей домашней иконы, открыта линия производства бумаги по древней технологии, концертный и обрядовый зал, реконструкция украинского быта.
- Днестровский каньон
Это один из самых крупных (длина - 250 км) каньонов Европы, который образовался над Днестром на границе четырех областей. Этот каньон радует красивыми пейзажами и древнейшими памятниками природы: скалы девонского геологического периода (возраст — 350-400 млн лет), многочисленные водопады (к примеру, 16-метровый Джуринский водопад), широколиственные, смешанные и сосновые леса, целебные источники. На месте Днестровского каньона разместилось несколько заповедников: Урочище Кривое, Красная гора, Хмелевская стенка.
- Луцкий замок
Старый, но при этом отлично сохранившийся замок Украины, который привлекает внимание туристов к городу Луцку. На территории замка есть две кафедры — латинская Святой Троицы и православная Ивана Богослова. Вокруг замка есть трехэтажные башни и арки и 5 музеев. Отметим, что именно тут произошло захоронение князя Любарта и других волынских князей. Гости Луцка приезжают сюда на ежегодный фестиваль «Ночь в Луцком замке».
- Каменная могила
Расположена Каменная могила в Запорожской области. Ссылаясь на исторические исследования, Каменная могила служил святилищем для проведения языческих обрядов. И именно его историческая ценность является основным фактором, который делает это место – достопримечательностью Украины.
- Заповедник Аскания-Нова
Заповедник в Херсонской области, который был основан в 1828 году герцогом Фердинандом Фридрихом Ангальт-Кётенским. Его площадь 33 тысячи га, а в заповеднике растет более 500 видов растений и живет более 3000 видов животных. Ежегодно Аскания-Нова принимает 140 тысяч туристов.
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