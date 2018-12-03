ТОП-15 самых интересных мест Украины: куда поехать и что посмотреть

Интересные и красивые места в Украине, которые стоит посетить.

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра depositphotos.com

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Этот православный монастырь, основанный в 1051 году, собирает самое большое количество туристов благодаря своей архитектурной составляющей и исторической ценности. Привлекает туристов подземелья лавры, лаврская колокольня, которая является самой высокой точкой Киева, несколько исторических музеев.

Украинские Карпаты

Украинские Карпаты depositphotos.com

Горная часть Украины описана многими поэтами и писателями, снята в фильмах и считается одной из туристических достопримечательностей страны. Отметим, что самая высокая гора – Говерла, высота которой 2061 метр. Карпаты покрыты соснами, скалами и реками. Пейзажи и виды этой территории очаровывают, а большинство мест Карпат окутаны легендами.

Парк Софиевка

Парк Софиевка depositphotos.com

Умань уже много лет принимает гостей с разных уголков Украины и не только, а все только ради того, чтобы посетить знаменитый дендропарк Софиевка, площадью 180 га. Отметим, что Парк основал в 1796 году Станислав Потоцкий в честь своей жены, где было высажено более 3000 кустов и деревьев. На территории парка есть искуственно созданы озера, водопады, гроты и статуи.

Старый город Львова

Старый город Львова depositphotos.com

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Львов сам по себе уже может считаться достопримечательностью страны за свое архитектурное наследие и неимоверное количество тематических заведений, культурных памятников. Именно поэтому мы решили выделить старый город Львова в нашем списке самых интересных мест Украины. Уютные, длинные улочки и готические церкви тут везде, все это дополняет Старый Рынок, красочные домики, интересные музеи, Львовская ратуша со своим невероятным панорамным видом на центр Львова.

Озеро Синевир

Озеро Синевир depositphotos.com

Может не все украинцы там были, но однозначно наслышаны об этом невероятном украинском месте. Озеро Синевир считается самым красивым и самым большим озером Украины, а находится она в Карпатах на высоте 989 метров над уровнем моря. В центре озера есть островок, поэтому многие называют это озеро еще как Морское око. Отметим, что в озере есть большое количество форели, но рыболовство и купание в Синевире запрещено.

Хотинская крепость

Хотинская крепость depositphotos.com

Историческое достояние Украины – Хотинская крепость X-XVIII веков в городе Хотин в Черновицкой области. Стоит эта крепость на Днепре, которая насчитывает 5 ворот, четыре башни, дворец коменданта, казармы, церковь и старинный колодец. Эта крепость на протяжении многих веков принадлежала разным странам, что делает ее еще более уникальной и интересной для туристов. Как известно, в Хотинской крепости снимали такие фильмы: «Захар Беркут», «Стрелы Робин Гуда» (1975), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и многие другие.

Тоннель любви

Тоннель любви depositphotos.com

Тоннель любви находится на железнодорожном пути в Ровенской области. Он был создан благодаря труду человека и природы, где деревья и кусты заросли в форме арки вдоль колеи на протяжении 4 км. Этот тоннель считается символичным местом влюбленных. Тоннель любви обратил на себя внимание японского режиссера Акийоши Имазаки, который снял об украинском чуде фильм «Клевань: Тоннель Любовь».

Остров Хортица

Остров Хортица depositphotos.com

Сердце казацкой жизни Украины, где творилась историю украинского народа много лет. Остров находится на Днепре, в Запорожье. Площадь острова - 3000 га. На острове много оборонительных деревянных построек.

Замок Паланок или Мукачевский замок

Замок Паланок или Мукачевский замок depositphotos.com

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Находится этот замок в Закарпатской области. Замок расположен на высоте 68 м на потухшем вулкане и занимает огромную площадь почти в 14 тысяч квадратных метров. В замке есть тайные подземные переходы, которые когда-то служили укрытием для людей и скота. Замок Паланок делится на три части: Нижний замок, Средний и Верхний.

Каменец-Подольская крепость

Каменец-Подольская крепость depositphotos.com

Средневековый замок в городе Каменец-Подольск, который является частью историко-архитектурного заповедника «Каменец». Крепость и Старый город соединяет Замковый мост. По статистике, благодаря этой крепости, Каменец считается одним из самых посещаемых городов Украины.

Замок Радомысль

Замок Радомысль depositphotos.com

Замок Радомысль - музейный комплекс в Житомирской области, который был создан совсем недавно. Тут есть единственный в Европе музей домашней иконы, открыта линия производства бумаги по древней технологии, концертный и обрядовый зал, реконструкция украинского быта.

Днестровский каньон

Днестровский каньон depositphotos.com

Это один из самых крупных (длина - 250 км) каньонов Европы, который образовался над Днестром на границе четырех областей. Этот каньон радует красивыми пейзажами и древнейшими памятниками природы: скалы девонского геологического периода (возраст — 350-400 млн лет), многочисленные водопады (к примеру, 16-метровый Джуринский водопад), широколиственные, смешанные и сосновые леса, целебные источники. На месте Днестровского каньона разместилось несколько заповедников: Урочище Кривое, Красная гора, Хмелевская стенка.

Луцкий замок

Луцкий замок depositphotos.com

Старый, но при этом отлично сохранившийся замок Украины, который привлекает внимание туристов к городу Луцку. На территории замка есть две кафедры — латинская Святой Троицы и православная Ивана Богослова. Вокруг замка есть трехэтажные башни и арки и 5 музеев. Отметим, что именно тут произошло захоронение князя Любарта и других волынских князей. Гости Луцка приезжают сюда на ежегодный фестиваль «Ночь в Луцком замке».

Каменная могила

Каменная могила depositphotos.com

Расположена Каменная могила в Запорожской области. Ссылаясь на исторические исследования, Каменная могила служил святилищем для проведения языческих обрядов. И именно его историческая ценность является основным фактором, который делает это место – достопримечательностью Украины.

Заповедник Аскания-Нова

Заповедник Аскания-Нова depositphotos.com

Заповедник в Херсонской области, который был основан в 1828 году герцогом Фердинандом Фридрихом Ангальт-Кётенским. Его площадь 33 тысячи га, а в заповеднике растет более 500 видов растений и живет более 3000 видов животных. Ежегодно Аскания-Нова принимает 140 тысяч туристов.

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