Как выбрать отель онлайн: 5 советов туристам

Отель играет немаловажную часть в отдыхе, поэтому давайте выбирать его с умом.

Лето в разгаре и многие украинцы в предвкушении отпусков. Для того чтобы отдых принес только позитивные эмоции нужно уделить внимание выбору отеля, ведь место, которое станет на время вам домом играет немалую роль в впечатлениях от отдыха. Итак, как выбрать отель онлайн – читайте на Ivona.

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Как выбрать отель онлайн: 5 лайфхаков

Подбираем отель под тип отдыха. Тип отдыха определяет уровень сервиса и расположения гостиницы. Так, если вы планируете небольшой отдых с экскурсиями, стоит присмотреться к отелям в непосредственной близости к интересным достопримечательностям. Скорее всего вы не будете проводить много времени в отеле, поэтому разные блага, которые предлагает отель вам будут не интересны. Обратите внимание только на общие характеристики: чистота, шумоизоляция и прочее. В тоже время для пляжного отдыха очень важна программа в отелях, наличие бассейнов, аниматоров и тип питания. Соответственно и распределение бюджета различно в разных турах: в экскурсионных больше денег уходит на перелет и экскурсии, а в пляжных – на проживание и питание.

Тип отдыха определяет уровень сервиса и расположения гостиницы. Так, если вы планируете небольшой отдых с экскурсиями, стоит присмотреться к отелям в непосредственной близости к интересным достопримечательностям. Скорее всего вы не будете проводить много времени в отеле, поэтому разные блага, которые предлагает отель вам будут не интересны. Обратите внимание только на общие характеристики: чистота, шумоизоляция и прочее. В тоже время для пляжного отдыха очень важна программа в отелях, наличие бассейнов, аниматоров и тип питания. Соответственно и распределение бюджета различно в разных турах: в экскурсионных больше денег уходит на перелет и экскурсии, а в пляжных – на проживание и питание. Стоит ли выбирать апартаменты? Апартаменты можно арендовать по адекватным ценам даже в крупных туристических центрах. Кстати, проживание в апартаментах поможет вам сэкономить на отдыхе. В каждой квартире есть небольшая кухня, так что вы сможете сами готовить и не тратить деньги на питание в дорогих ресторанах или кафе.

Апартаменты можно арендовать по адекватным ценам даже в крупных туристических центрах. Кстати, проживание в апартаментах поможет вам сэкономить на отдыхе. В каждой квартире есть небольшая кухня, так что вы сможете сами готовить и не тратить деньги на питание в дорогих ресторанах или кафе. Когда стоит бронировать отель? Все мы слышали о том, чем раньше, тем лучше. Но давайте разбираться, так ли это? Если ваше путешествие приурочено к какому-то масштабному событию, лучше бронировать отель заблаговременно. Если же вы не привязаны к каким-то датам, то все равно не лишним будет проверить, когда в городе или стране проходят большие праздники или мероприятия. Также стоит учитывать сезонность: так, апрель-май, сентябрь-октябрь – популярные месяцы для экскурсионных туров, тогда как лето – время пляжного отдыха. Таким образом, если поехать на морской отдых в бархатный сезон, а на экскурсионный тур летом – можно отлично сэкономить. Учитывая это, можно вывести алгоритм, что на путешествие в высокий сезон стоит бронировать отели за ранее (за полгода), а если вы путешествуете куда-то в не сезон, можно бронировать жилье поближе к дате – из-за большого количества свободных номеров гостиницы могут предлагать приятные скидки на жилье.

Все мы слышали о том, чем раньше, тем лучше. Но давайте разбираться, так ли это? Если ваше путешествие приурочено к какому-то масштабному событию, лучше бронировать отель заблаговременно. Если же вы не привязаны к каким-то датам, то все равно не лишним будет проверить, когда в городе или стране проходят большие праздники или мероприятия. Также стоит учитывать сезонность: так, апрель-май, сентябрь-октябрь – популярные месяцы для экскурсионных туров, тогда как лето – время пляжного отдыха. Таким образом, если поехать на морской отдых в бархатный сезон, а на экскурсионный тур летом – можно отлично сэкономить. Учитывая это, можно вывести алгоритм, что на путешествие в высокий сезон стоит бронировать отели за ранее (за полгода), а если вы путешествуете куда-то в не сезон, можно бронировать жилье поближе к дате – из-за большого количества свободных номеров гостиницы могут предлагать приятные скидки на жилье. Жилье в пригороде – стоит ли бронировать? Конечно, жилье в пригороде стоит дешевле, чем в крупных туристических центрах. Но, если ваша цель именно туристический город, то есть смысл бронировать жилье именно в нем, ведь на проезд в общественном транспорте придется тратить не только драгоценное время, но и деньги, которые вы сэкономили на жилье. В тоже время, если вы отдыхаете на морском курорте, можно поселиться не в самом курортном городе, а вблизи. Есть большая вероятность того, что там будет меньше людей, чище море и уютней. Ну а за развлечениями можно будет съездить на курорт.

Конечно, жилье в пригороде стоит дешевле, чем в крупных туристических центрах. Но, если ваша цель именно туристический город, то есть смысл бронировать жилье именно в нем, ведь на проезд в общественном транспорте придется тратить не только драгоценное время, но и деньги, которые вы сэкономили на жилье. В тоже время, если вы отдыхаете на морском курорте, можно поселиться не в самом курортном городе, а вблизи. Есть большая вероятность того, что там будет меньше людей, чище море и уютней. Ну а за развлечениями можно будет съездить на курорт. Почитайте комментарии. На многих платформах по бронированию отеля путешественники побывавшие в них оставляют комментарии. Рекомендуем обратить особое внимание на отрицательные комментарии, ведь в них можно найти все недочеты отдыха в отеле, даже самые минимальные.

Автор: Ксения Бреславская

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