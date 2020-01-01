Закарпатье, которое вы не видели: ТОП-3 локации от блогеров

Лето – это отличное время, чтобы изучить Закарпатье. Выбирайте не только популярные туристические маршруты, но и «тайные». Поверьте, они вас впечатлят!

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Закарпатье – один из самых распространенных туристических маршрутов на лето. Чтобы ваше путешествие стало особенным, супруги тревел-блогеры и ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько подготовили небанальный маршрут.

«Мы давно собирались поехать в Закарпатье, но только в этом году сделали это», – говорит Макс Узол. – «Этот край богат природой, местным особым колоритом и крафтовоым производством. Еще регион уникален тем, что отсюда до десяти европейских столиц ближе, чем до Киева. Кстати, интересно, что эта часть Украины словно изолирована: с одной стороны – границами, а с другой – Карпатами. Можно сказать, что это наша внутренняя заграница».

Замок-крепость XIV века Сент-Миклош (с. Чинадиево) Замок Сент-Миклош в Чинадиево пресс-служба

История восстановления этого замка очень вдохновила ведущую Олю Манько. Усадьба могла бы полностью разрушиться, но в свое время его взяла в аренду семья Барташ, и собственными силами начала восстанавливать здание. Началось все в 2001 году. Семья продала свой дом и посвятила жизнь восстановлению исторического памятника. По словам Иосифа Барташа, здесь не было ни окон, ни дверей, все завалено мусором. Но шаг за шагом удалось сделать из заброшенной усадьбы настоящий замок. Сейчас семья живет в доме на его территории. В самой крепости проводят концерты, фестивали, свадебные церемонии. И, конечно же, бесплатные экскурсии для туристов. Кроме замка можно пройтись по подземным ходам и даже посетить небольшую конюшню. Советуем оставить пожертвование, чтобы восстановление Сент-Миклоша продолжалось.

Водопад Скакало (возле с. Чинадиево) Водопад Скакало, Чинадиево пресс-служба

Местность малоизвестная, но стоит вашего внимания, убеждает Оля. Тропа к водопаду ведет через лес. От трассы идти всего 900 метров, но природа здесь очень живописная. Высота Скакало – четыре метра, но выглядит он как-то по-особенному. Там вообще нет людей, тишина и покой. Идеальное место, чтобы релакснуть, послушать шум водопада, подышать чистым лесным воздухом. Просто кайф!

Ферма «Карпатский буйвол» (г. Виноградов) Ферма "Карпатский буйвол", Закарпатье пресс-служба

На этой ферме живут чистокровные карпатские буйволы. Особенность в том, что в Украине их осталось не более 300 особей. А данная ферма, кстати, – самая большая в нашей стране по количеству голов. Ее миссия – сохранить и восстановить популяцию животных. Можно посетить экскурсию для туристов по 30 грн с человека и зайти на дегустацию продукции из буйволиного молока за 70 грн с человека. Невероятная местность и крутые животные! Сейчас буйволы не зарегистрированы как отдельный вид и не занесены в Красную книгу, потому что считаются сельскохозяйственными животными. Но они очень умные. Их интеллект приравнивают к интеллекту собак.

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