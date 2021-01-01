На пресс-конференции в Укринформе, мер Бердянска – Валерий Баранов рассказал о перспективах отдыха для семей с детьми в сердце Азова.

Бердянск-2021: что нового для туристов и сколько стоит отдохнуть

Бердянск - курорт, который имеет статус курорта государственного значения. Море, воздух, пропитанный ароматами степных трав и уникальные грязи – все это способствует оздоровлению и укреплению иммунитета. Во время курортного сезона комфортный отдых в Бердянске обеспечивают более 100 баз отдыха, пансионатов, санаториев и детских оздоровительных учреждений. А в этом году 8 детских лагерей будут принимать детей на оздоровление и отдых.

Мер Бердянска Валерий Баранов Pinterest.com

«Если в январе у нас было 640 больных с диагнозом “коронавирус“, то сейчас всего 107. Атмосфера нормальная. Мы хотим развивать Бердянск как центр постковидной реабилитации», - отметил мер города Баранов.

Средний чек

Мер рассказал, что цены зависят от месторасположения апартаментов. Так, в частном районе, например, Лиски, можно снять комнату для семьи от 100 гривен за сутки. А номер в отеле на берегу моря может стоить как 500, так и 1200 гривен за сутки. Питание в ресторанах и кафе города, по словам мера, дешевле, чем в Киеве, в три раза. В этом году, отметили на пресс-конференции, наблюдается обилие морепродуктов. Килограмм камбалы обойдется в 50 гривен, а осетра – 200 гривен.

Мер Бердянска Валерий Баранов Пресс-служба

Валерий Баранов рассказал, что такого количества камбалы не припомнит с самого детства.

Кроме того, возле Бердянска есть много ферм, которые ежедневно поставляют на курорт свежий сыр и молочные продукты. Причем некоторые фермеры занимаются доставкой своей продукции прямо на пляж. Так что там можно позавтракать свежей ряженкой вместе с медовой пахлавой.

Море: пока без меду

В этом году море без медуз, власти города надеются, что так будет и дальше. В прошлом году медузы появились где-то со второй половины июля. Меньше их было на заливе, больше – в районе Бердянской косы.

Если вас волнует вопрос ограждений на пляжах, то доступ к морю совершенно свободен. Вы можете пешком по пляжу прогуляться до самого Мариуполя и не упереться ни в один забор. Все это делает побережье свободной и приятной для семейного отдыха зоной.

Бердянск-2021: что нового для туристов и сколько стоит отдохнуть pinterest

Развлечения для детей: появится «Динопарк»

Главный аттракцион – это, конечно, море. Но не морем единым интересен Бердянск. С детьми здесь можно сходить в аквапарк, зоопарк, дельфинарий. Также к концу лета планируется открытие второго аквапарка и Динопарка. В центре города есть шикарный лунапарк, а также контактный зоопарк, где можно погладить енотов, белоснежных кроликов и мини-обезьянок.

Очень много внимания уделяется городской эстетике. В этом году обновили фонтаны, а также Бердянск – город самых удивительных памятников. Тут вы сможете найти и памятник детскому велосипеду, и памятник бычку, и даже – призрачному гонщику. Мер уверяет, что многие памятники действуют волшебно: исполняют желания и приносят удачу.

Детские лагеря

В Бердянске много отличных лагерей. Цены за смену (21 день) варьируются от 12 000 до 16 000 гривен. При этом важно понимать, что самый дорогой лагерь «Красная Гвоздика» (16 000 гривен) находится на берегу моря, у детей 6-разовое питание и множество интересных мероприятий, среди которых ежедневные праздники, квесты, путешествия, песни у костра и ярмарки.

Кстати, в воздухе Приазовья в 1,5 раза больше кислорода, чем на побережье Черного моря, что благоприятно сказывается на здоровье и детей, и взрослых.

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