Кого можно встретить в «Планете динозавров» на ВДНХ
В экспозицию вошли десятки реалистичных аниматронных моделей, над созданиями которых работали ученые из музеев естествознания Аргентины, Польши, Китая и США. Рассказываем подробно о доисторических существах, которых можно встретить во время прогулки по парку.
Тиранозавр Рекс
- Лат. Tyrannosaurus — «ящер-тиран», от греч. Τύραννος — «тиран» и σαῦρος — «ящер, ящерица»
- Первая находка: 1874 год у города Голден, штат Колорадо
Этого двуногого хищника с массивным черепом и длинным тяжелым хвостом называют королем динозавров. Размеры тираннозавра правда впечатляют — 12 метров в длину и около 7 тонн веса. Рекордно большими были и зубы — их длина достигала 30 сантиметров — больше, чем у всех сухопутных хищников.
Тиранозавр является настоящей иконой палеонтологии. Тирекс стал главным антагонистом в книге Майкла Крайтона «Парк юрского периода», его чаще других упоминают в фильмах и песнях.
Особенности
- Хорошо развитое бинокулярное зрение — способность фокусироваться на объекте обоими глазами, что дает более точную оценку расстояния
- Сверхмощные челюсти — одни из самых сильных в истории сухопутных животных
- Огромный череп — 1,5-2 метра, который мог полностью вместить человека
Брахиозавр
- Лат. Brachiosaurus — «плечистый ящер», от греч. Βραχίων — «плечо» и греч. Σαῦρος — «ящер, ящерица»
- Первая находка: 1900 год, долина реки Колорадо вблизи города Фрута, штат Колорадо, США
Один из крупнейших динозавров. Длина брахиозавра по разным оценкам составляла от 18 до 21 метра, а вес — от 28,3 до 58 тонн.
Некоторое время господствовало мнение, что брахиозавры жили на берегах рек и озер и питались растениями, которые находили на дне водоемов. Однако последние исследования опровергают эту теорию — детальный анализ показал, что высокое давление воды задушило бы гиганта.
В честь этого рода был назван астероид — 9954 Брахиозавр.
Особенности
- непропорционально длинная шея, небольшой череп и огромный общий размер
- длиннее передние конечности, крутой наклон туловища и пропорционально короткий хвост
Карнотавр
- Лат. Carnotaurus, буквально — «хищный бык»
- Первая находка: 1985 год, провинция Чубут (Аргентина)
Карнотавр достигал около 7,6 метра в длину и весил до 3 тонн. Тело динозавра было покрыто прочной броней, состоящей из отдельных щитков как у современных крокодилов. На всей длине спины в карнотавр были шипы, как в современной игуаны. Его череп украшали рога, использовались или для привлечения самок, или даже для боев. Этот динозавр - единственная известная плотоядное двуногое животное с парой больших рогов.
Карнотавр был главным отрицательным героем диснеевского мультфильма «Динозавр».
Особенности
- два роговидных нароста над глазами
- очень маленькие передние конечности и глаза
- имели на передних лапах по четыре пальца (в то время, как в большинстве тероподов было только три)
Велоцираптор
- Лат. Velociraptor, velox — «быстрый» и raptor — «охотник»
- Первая находка: 1922 год, монгольская часть пустыни Гоби, Центральная Азия
Велоцирапторы были небольшими динозаврами до 1,5 метра в длину, 40-70 см в высоту и весили до 20 кг. Охотились стаями: нападали на жертву и с помощью своих острых серповидных когтей разрывали ей шейные артерии, трахею и вены.
В сентябре 2007 года исследователи обнаружили отпечатки бугорков на предплечьях велоцираптора, найденного в Монголии. Их присутствие указывает на то, что он имел перья, а значит — был теплокровным.
В романах «Парк Юрского периода» и «Затерянный мир» велоцирапторы являются одними из основных антагонистов, а в 164-м эпизоде сериала «Друзья» этих динозавров вспоминает Росс Геллер.
Особенности
- хорошо развиты зрение, обоняние и компактный размер, благодаря которым велоцираптор был одним из самых успешных охотников своего времени
- агрессивность, которая помогала преодолеть даже очень крупную жертву
- не слишком гибкий хвост, который позволял сохранять устойчивость на поворотах при беге на большой скорости
Игуанодон
- Лат. Iguanodon, от «игуана» и греч. ὀδούς — «зуб»
- Первая находка: 1822 год, юго-восток Англии рядом с городом Суссекс
Первый обнаруженный растительноядный динозавр. Игуанодоны могли перемещаться как на четырех, так и, вероятно, на двух ногах. Крупнейшие особи имели длину 13 метров. Динозавры образовывали большие стада и кочевали в поисках новых пастбищ. Коллективная защита от хищников обеспечивалась распределением ролей: пока одни паслись, другие внимательно наблюдали за возможными угрозами и молодняком.
В Бельгии в 1878 году было найдено целое кладбище игуаонодонов в шахте на глубине 322 метра. Выявлено 38 почти полных хорошо сохранившиеся скелеты, вероятно они были одновременно похоронены селевым потоком. Сейчас они представлены в Королевском Институте естественных наук Бельгии.
Особенности
- сплющенный по бокам хвост, выполнявший функцию поддержания равновесия
- шип, расположенный на первом пальце, что защищал от хищников и помогал динозавру раскалывать орехи
Птеродактиль
- Лат. Pterodactylus, от греч. πτεροδάκτυλος, pterodaktulos — «крылатый палец»
- Первая находка: 1708 год, зольнхофенские известняки в окрестностях города Айхштет в Баварии, Германия
Размеры птеродактилей сильно варьировались — от мелких, величиной с воробья, до гигантских Птеранодонов с размахом крыльев до 8 метров. Маленькие особи вели такую же жизнь, как и нынешние птицы, то есть питались насекомыми, сидели на ветвях деревьев и т.п. Большие же птеродактили питались рыбой и некоторыми мелкими ящерицами.
В 2019 году доктор Дэвид Унвин, палеобиолог из Университета Лестера, который специализируется на изучении птеродактилей, и доктор Чарльз Деминг, зоолог из Университета Линкольна доказали, что птеродактили могли летать с рождения.
Особенности
- крылья с размахом от 1 до 8 метров
- развит гребень, выполнявший демонстрационный функцию и использовался в брачных играх для привлечения партнера
- отлично развита дыхательная система, острое зрение и хорошо сформирован мозг
Паразауролоф
- лат. Parasaurolophus Название Parasaurolophus — «близкий хохлатой ящерицы»
- Первая находка: 1923 год, провинция Альберта в Канаде
Взрослый параузолоф мог весить до 5 тонн и как и другие утконосые динозавры передвигался как на двух, так и на четырех ногах.
Эти динозавры жили стадом и питались растительностью. Могли развивать хорошую скорость бега (до 40 км/ч), а также умели плавать.
Паразауролоф был показан в фильмах Стивена Спилберга «Парк юрского периода», «Парк юрского периода 2: Затерянный мир» и в фильме Джо Джонстона «Парк юрского периода 3».
Особенности
- гребень на затылке. Когда ящер закрывал носовые клапаны и делал вдох, воздух попадал в гребень и выдавал звук, похожий на гудение. Вероятно, эти звуки были способом общения параузолофов.
- необычное строение передних конечностей — они были короче по сравнению с задними, и вероятно, выполняли функцию рук. Ящер мог не только опираться на них, а и срывать ветки и листья.
Гипакрозавр
- Греч. Hypacrosaurus — «около самой высокой ящерицы» или «ящер с высокими отростками»
- Первая находка: 1910 год, район реки Ред-Дир в Альберте, Канада
Жили эти растительноядные динозавры в лесистых районах Северной Америки. Гипакрозавры достигали длины 9 метров и могли весить до 4 тонн.
Гребень гипакрозавров, вероятно, имел социальные функции: служил отличительным признаком пола или вида, а также, возможно, использовался для издания звуков в качестве резонатора.
Обнаруженые следы укусов тиранозавра на малоберцовой кости гипакрозавра указывали на то, что этот и другие хадрозавры либо были объектом охоты больших тероподов, либо тираннозавр был падальщиком и обнаружил уже мертвого гипакрозавра.
Особенности
- Спинные остистые отростки, выступающие из верхней части позвонков
- Форма гребня, которая сужается к верхней части
Спинозавр
- Лат. Spinosaurus, буквально — «шипастый ящер»
- Первая находка цена: 1915 год, Египет
Спинозавр был самым крупным тероподом на Земле — крупнее тираннозавра и гиганотозавра. Его вес достигал до 7,5 тонны, а длина — 15-16 метров.
Узкие длинные челюсти спинозавра были усеяны острыми зубами и прекрасно подходили для удержания жертвы, которая вырывается: например, большой рыбы или амфибии. Укус спинозавра не отличался мощностью, однако это компенсировалось его массой, а также мощными и хорошо развитыми передними конечностями.
Также спинозавра называют самой большой загадкой палеонтологии из-за того, что новые находки постоянно полностью меняли представление о его внешнем виде.
Особенности
Отростки спинных и хвостовых позвонков своим размером и формой образуют своеобразное «парус».
Ирритатор
- Лат. irritator — «тот, что беспокоит» или «раздражитель»
- Первая находка: Сантана, Бразилия
Длина динозавра составляла 8 метров, высота — 3 метра, а масса — 600 килограммов. Ирритатор вел водный и наземный образ жизни, поэтому помимо рыбы, питался небольшими травоядными динозаврами, а также некоторыми представителями рода птерозавров.
По мнению некоторых ученых, на голове ирритатора кроме надбровных гребней, был еще один вырост, предназначенный для привлечения самок.
Ирритатор появляется в романе Артура Конана Дойла «Затерянный мир».
Особенности
- Челюсти, очень похожие на крокодильи, которыми удобно выхватывать из воды рыбу
- Маленький «парус», служивший, как и у спинозавра, для кондиционирования тела
Стегозавр
- Греч. στέγος — «крыша» σαῦρος — «ящерица»
- Первая находка: 1877 год, Колорадо
Один из самых известных динозавров достигал от 7-9 метров в длину и весил около 4 тонн. Стегозавры были мирным травоядным, которые жили в семейных группах и стадах и медленно передвигались через леса.
Наиболее ранний популярный образ стегозавра был изображен на гравюре, созданной А. Тобином в ноябре 1884 и опубликованной в научно-популярном американском журнале Scientific American.
Еще до начала производства «Парка Юрского периода 2» было решено, что велоцираптор, Тирекс и стегозавр будут «обязательными» динозаврами для сиквела. Все потому, что Стивен Спилбер получил тысячи писем с вопросами о том, почему в фильме не было стегозавра.
Особенности
- Длинные шипы на хвосте, что по разным теориям выполняли функции привлечения противоположного пола или терморегуляции
- Строение зубов и челюсти, которые не позволяли пережевывать пищу, из-за чего стегозавры перетирали растения
Янхуанозавр
- Лат. Yangchuanosaurus — «Ящерица из Янхуаня»
- Первая находка 1977 год, китайская провинция Сычуань
Янхуанозавр был одним из крупнейших хищников на территории Китая, которого по размерам можно сравнить с североамериканским аллозавром. Весил этот динозавр около 3 тонн и достигал до 11 метров в длину. Передвигался на двух мускулистых лапах, а сильная шея держала большую голову с мощной челюстью. Длина хвоста янхуанозавра — 5 метров.
По сравнению с Tиранозавром Рексом был меньше и легче, однако с более длинными передними лапами.
Особенности
- шесть больших отверстий в черепе, которые уменьшали вес и добавляли подвижности
- длинный хвост, который помогал удерживать баланс во время бега
Трицератопс
- Лат. Triceratops, от греч. τρι, tri — «три», κέρας, keras — рог и ωψ, ops — «морда, лицо»
- Первая находка: 1887 год, Денвер, штат Колорадо, США
Трицератопсы существовали до самого окончания мезозойской эры и были одними из последних динозавров на Земле.
Особенности
- костный вырост, обтянутый кожей — так называемая «пластина» и небольшие рога на голове
- огромный череп, который уступает по размерам только торозавру.
Пахицефалозавр
- Лат. Pachycephalosaurus — от греч. — «толстоголовая ящерица»
- Первая находка: 1850-е годы, окрестности истока реки Миссури, США
Пахицефалозавр достигал 4,5 метра в длину при весе примерно в 450 килограммов. Последние данные свидетельствуют о том, что эти динозавры могли быть всеядными и потреблять как растения, так и мясо — на это указывает форма их зубов. Считается, что их рацион мог меняться от сезона к сезону — подобно рациону современных медведей.
Появляется в фильме «Парк юрского периода: Затерянный мир» и мультфильме серии «Земля до начала времен».
Особенности
- большой костяной купол толщиной до 25 сантиметров в черепе, который надежно защищал мозг.
Выставка-парк «Планета динозавров» работает ежедневно с 10:00 до 20:00 на ВДНГ.
Стоимость входа: от 130 гривен
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