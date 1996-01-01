Кого можно встретить в «Планете динозавров» на ВДНХ

В мае на ВДНХ начала работать «Планета динозавров» — выставка-парк, представляющая собой уникальное сочетание развлечений и научного музея.

Кого можно встретить в «Планете динозавров» на ВДНГ Прес-служба

В экспозицию вошли десятки реалистичных аниматронных моделей, над созданиями которых работали ученые из музеев естествознания Аргентины, Польши, Китая и США. Рассказываем подробно о доисторических существах, которых можно встретить во время прогулки по парку.

Тиранозавр Рекс

Лат. Tyrannosaurus — «ящер-тиран», от греч. Τύραννος — «тиран» и σαῦρος — «ящер, ящерица»

Первая находка: 1874 год у города Голден, штат Колорадо

Этого двуногого хищника с массивным черепом и длинным тяжелым хвостом называют королем динозавров. Размеры тираннозавра правда впечатляют — 12 метров в длину и около 7 тонн веса. Рекордно большими были и зубы — их длина достигала 30 сантиметров — больше, чем у всех сухопутных хищников.

Тиранозавр является настоящей иконой палеонтологии. Тирекс стал главным антагонистом в книге Майкла Крайтона «Парк юрского периода», его чаще других упоминают в фильмах и песнях.

Особенности

Хорошо развитое бинокулярное зрение — способность фокусироваться на объекте обоими глазами, что дает более точную оценку расстояния

Сверхмощные челюсти — одни из самых сильных в истории сухопутных животных

Огромный череп — 1,5-2 метра, который мог полностью вместить человека

Брахиозавр

Лат. Brachiosaurus — «плечистый ящер», от греч. Βραχίων — «плечо» и греч. Σαῦρος — «ящер, ящерица»

Первая находка: 1900 год, долина реки Колорадо вблизи города Фрута, штат Колорадо, США

Один из крупнейших динозавров. Длина брахиозавра по разным оценкам составляла от 18 до 21 метра, а вес — от 28,3 до 58 тонн.

Некоторое время господствовало мнение, что брахиозавры жили на берегах рек и озер и питались растениями, которые находили на дне водоемов. Однако последние исследования опровергают эту теорию — детальный анализ показал, что высокое давление воды задушило бы гиганта.

В честь этого рода был назван астероид — 9954 Брахиозавр.

Особенности

непропорционально длинная шея, небольшой череп и огромный общий размер

длиннее передние конечности, крутой наклон туловища и пропорционально короткий хвост

Карнотавр

Лат. Carnotaurus, буквально — «хищный бык»

Первая находка: 1985 год, провинция Чубут (Аргентина)

Карнотавр достигал около 7,6 метра в длину и весил до 3 тонн. Тело динозавра было покрыто прочной броней, состоящей из отдельных щитков как у современных крокодилов. На всей длине спины в карнотавр были шипы, как в современной игуаны. Его череп украшали рога, использовались или для привлечения самок, или даже для боев. Этот динозавр - единственная известная плотоядное двуногое животное с парой больших рогов.

Карнотавр был главным отрицательным героем диснеевского мультфильма «Динозавр».

Особенности

два роговидных нароста над глазами

очень маленькие передние конечности и глаза

имели на передних лапах по четыре пальца (в то время, как в большинстве тероподов было только три)

Велоцираптор

Лат. Velociraptor, velox — «быстрый» и raptor — «охотник»

Первая находка: 1922 год, монгольская часть пустыни Гоби, Центральная Азия

Велоцирапторы были небольшими динозаврами до 1,5 метра в длину, 40-70 см в высоту и весили до 20 кг. Охотились стаями: нападали на жертву и с помощью своих острых серповидных когтей разрывали ей шейные артерии, трахею и вены.

В сентябре 2007 года исследователи обнаружили отпечатки бугорков на предплечьях велоцираптора, найденного в Монголии. Их присутствие указывает на то, что он имел перья, а значит — был теплокровным.

В романах «Парк Юрского периода» и «Затерянный мир» велоцирапторы являются одними из основных антагонистов, а в 164-м эпизоде ​​сериала «Друзья» этих динозавров вспоминает Росс Геллер.

Особенности

хорошо развиты зрение, обоняние и компактный размер, благодаря которым велоцираптор был одним из самых успешных охотников своего времени

агрессивность, которая помогала преодолеть даже очень крупную жертву

не слишком гибкий хвост, который позволял сохранять устойчивость на поворотах при беге на большой скорости

Игуанодон

Лат. Iguanodon, от «игуана» и греч. ὀδούς — «зуб»

Первая находка: 1822 год, юго-восток Англии рядом с городом Суссекс

Первый обнаруженный растительноядный динозавр. Игуанодоны могли перемещаться как на четырех, так и, вероятно, на двух ногах. Крупнейшие особи имели длину 13 метров. Динозавры образовывали большие стада и кочевали в поисках новых пастбищ. Коллективная защита от хищников обеспечивалась распределением ролей: пока одни паслись, другие внимательно наблюдали за возможными угрозами и молодняком.

В Бельгии в 1878 году было найдено целое кладбище игуаонодонов в шахте на глубине 322 метра. Выявлено 38 почти полных хорошо сохранившиеся скелеты, вероятно они были одновременно похоронены селевым потоком. Сейчас они представлены в Королевском Институте естественных наук Бельгии.

Особенности

сплющенный по бокам хвост, выполнявший функцию поддержания равновесия

шип, расположенный на первом пальце, что защищал от хищников и помогал динозавру раскалывать орехи

Птеродактиль

Лат. Pterodactylus, от греч. πτεροδάκτυλος, pterodaktulos — «крылатый палец»

Первая находка: 1708 год, зольнхофенские известняки в окрестностях города Айхштет в Баварии, Германия

Кого можно встретить в «Планете динозавров» на ВДНГ пресс-служба

Тело птеродактиля было покрыто короткой шерстью, которая защищала от переохлаждения во время полета, а крылья были гладкими.

Размеры птеродактилей сильно варьировались — от мелких, величиной с воробья, до гигантских Птеранодонов с размахом крыльев до 8 метров. Маленькие особи вели такую ​​же жизнь, как и нынешние птицы, то есть питались насекомыми, сидели на ветвях деревьев и т.п. Большие же птеродактили питались рыбой и некоторыми мелкими ящерицами.

В 2019 году доктор Дэвид Унвин, палеобиолог из Университета Лестера, который специализируется на изучении птеродактилей, и доктор Чарльз Деминг, зоолог из Университета Линкольна доказали, что птеродактили могли летать с рождения.

Особенности

крылья с размахом от 1 до 8 метров

развит гребень, выполнявший демонстрационный функцию и использовался в брачных играх для привлечения партнера

отлично развита дыхательная система, острое зрение и хорошо сформирован мозг

Паразауролоф

лат. Parasaurolophus Название Parasaurolophus — «близкий хохлатой ящерицы»

Первая находка: 1923 год, провинция Альберта в Канаде

Взрослый параузолоф мог весить до 5 тонн и как и другие утконосые динозавры передвигался как на двух, так и на четырех ногах.

Эти динозавры жили стадом и питались растительностью. Могли развивать хорошую скорость бега (до 40 км/ч), а также умели плавать.

Паразауролоф был показан в фильмах Стивена Спилберга «Парк юрского периода», «Парк юрского периода 2: Затерянный мир» и в фильме Джо Джонстона «Парк юрского периода 3».

Особенности

гребень на затылке. Когда ящер закрывал носовые клапаны и делал вдох, воздух попадал в гребень и выдавал звук, похожий на гудение. Вероятно, эти звуки были способом общения параузолофов.

необычное строение передних конечностей — они были короче по сравнению с задними, и вероятно, выполняли функцию рук. Ящер мог не только опираться на них, а и срывать ветки и листья.

Гипакрозавр

Греч. Hypacrosaurus — «около самой высокой ящерицы» или «ящер с высокими отростками»

Первая находка: 1910 год, район реки Ред-Дир в Альберте, Канада

Жили эти растительноядные динозавры в лесистых районах Северной Америки. Гипакрозавры достигали длины 9 метров и могли весить до 4 тонн.

Гребень гипакрозавров, вероятно, имел социальные функции: служил отличительным признаком пола или вида, а также, возможно, использовался для издания звуков в качестве резонатора.

Обнаруженые следы укусов тиранозавра на малоберцовой кости гипакрозавра указывали на то, что этот и другие хадрозавры либо были объектом охоты больших тероподов, либо тираннозавр был падальщиком и обнаружил уже мертвого гипакрозавра.

Особенности

Спинные остистые отростки, выступающие из верхней части позвонков

Форма гребня, которая сужается к верхней части

Спинозавр

Лат. Spinosaurus, буквально — «шипастый ящер»

Первая находка цена: 1915 год, Египет

Спинозавр был самым крупным тероподом на Земле — крупнее тираннозавра и гиганотозавра. Его вес достигал до 7,5 тонны, а длина — 15-16 метров.

Узкие длинные челюсти спинозавра были усеяны острыми зубами и прекрасно подходили для удержания жертвы, которая вырывается: например, большой рыбы или амфибии. Укус спинозавра не отличался мощностью, однако это компенсировалось его массой, а также мощными и хорошо развитыми передними конечностями.

Также спинозавра называют самой большой загадкой палеонтологии из-за того, что новые находки постоянно полностью меняли представление о его внешнем виде.

Особенности

Отростки спинных и хвостовых позвонков своим размером и формой образуют своеобразное «парус».

Ирритатор

Лат. irritator — «тот, что беспокоит» или «раздражитель»

Первая находка: Сантана, Бразилия

Кого можно встретить в «Планете динозавров» на ВДНГ пресс-служба

В 1996 году исследователи выкупили череп ирритатора у браконьеров, которые неправильно его склеили, чем доставили ученым немало хлопот — отсюда и его название. Перед продажей коллекционеры пытались приклеить гипсоподобную часть к основной массе черепа. Также находка специально удлинялась с помощью крепления фрагментов верхней челюсти к предчелюстной кости.

Длина динозавра составляла 8 метров, высота — 3 метра, а масса — 600 килограммов. Ирритатор вел водный и наземный образ жизни, поэтому помимо рыбы, питался небольшими травоядными динозаврами, а также некоторыми представителями рода птерозавров.

По мнению некоторых ученых, на голове ирритатора кроме надбровных гребней, был еще один вырост, предназначенный для привлечения самок.

Ирритатор появляется в романе Артура Конана Дойла «Затерянный мир».

Особенности

Челюсти, очень похожие на крокодильи, которыми удобно выхватывать из воды рыбу

Маленький «парус», служивший, как и у спинозавра, для кондиционирования тела

Стегозавр

Греч. στέγος — «крыша» σαῦρος — «ящерица»

Первая находка: 1877 год, Колорадо

Один из самых известных динозавров достигал от 7-9 метров в длину и весил около 4 тонн. Стегозавры были мирным травоядным, которые жили в семейных группах и стадах и медленно передвигались через леса.

Наиболее ранний популярный образ стегозавра был изображен на гравюре, созданной А. Тобином в ноябре 1884 и опубликованной в научно-популярном американском журнале Scientific American.

Еще до начала производства «Парка Юрского периода 2» было решено, что велоцираптор, Тирекс и стегозавр будут «обязательными» динозаврами для сиквела. Все потому, что Стивен Спилбер получил тысячи писем с вопросами о том, почему в фильме не было стегозавра.

Особенности

Длинные шипы на хвосте, что по разным теориям выполняли функции привлечения противоположного пола или терморегуляции

Строение зубов и челюсти, которые не позволяли пережевывать пищу, из-за чего стегозавры перетирали растения

Янхуанозавр

Лат. Yangchuanosaurus — «Ящерица из Янхуаня»

Первая находка 1977 год, китайская провинция Сычуань

Янхуанозавр был одним из крупнейших хищников на территории Китая, которого по размерам можно сравнить с североамериканским аллозавром. Весил этот динозавр около 3 тонн и достигал до 11 метров в длину. Передвигался на двух мускулистых лапах, а сильная шея держала большую голову с мощной челюстью. Длина хвоста янхуанозавра — 5 метров.

По сравнению с Tиранозавром Рексом был меньше и легче, однако с более длинными передними лапами.

Особенности

шесть больших отверстий в черепе, которые уменьшали вес и добавляли подвижности

длинный хвост, который помогал удерживать баланс во время бега

Трицератопс

Лат. Triceratops, от греч. τρι, tri — «три», κέρας, keras — рог и ωψ, ops — «морда, лицо»

Первая находка: 1887 год, Денвер, штат Колорадо, США

Кого можно встретить в «Планете динозавров» на ВДНГ пресс-служба

Трицератопсы существовали до самого окончания мезозойской эры и были одними из последних динозавров на Земле.

Большой травоядный динозавр. Достигал 10 метров в длину, 4 метра — в высоту, и весил 12 тонн. Трицератопс отличался крепким телосложением с сильными и мощными ногами, а на его голове размещалось три рога. Рога вероятно использовались во внутривидовых боях.

Особенности

костный вырост, обтянутый кожей — так называемая «пластина» и небольшие рога на голове

огромный череп, который уступает по размерам только торозавру.

Пахицефалозавр

Лат. Pachycephalosaurus — от греч. — «толстоголовая ящерица»

Первая находка: 1850-е годы, окрестности истока реки Миссури, США

Пахицефалозавр достигал 4,5 метра в длину при весе примерно в 450 килограммов. Последние данные свидетельствуют о том, что эти динозавры могли быть всеядными и потреблять как растения, так и мясо — на это указывает форма их зубов. Считается, что их рацион мог меняться от сезона к сезону — подобно рациону современных медведей.

Появляется в фильме «Парк юрского периода: Затерянный мир» и мультфильме серии «Земля до начала времен».

Особенности

большой костяной купол толщиной до 25 сантиметров в черепе, который надежно защищал мозг.

Выставка-парк «Планета динозавров» работает ежедневно с 10:00 до 20:00 на ВДНГ.

Стоимость входа: от 130 гривен

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