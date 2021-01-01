Проверили на личном опыте: где в Киеве позаниматься спортивным метанием ножа и топора?

В самом центре столицы, на улице Костельной, 15, открылся клуб спортивного ножевого метания «Лезо Вітру». Чтобы узнать, как все происходит, редакция отправилась на тренировку и пообщалась с владелицей клуба – Викторией Темборской.

На тренировку я пошла вместе с сыном, руководствуясь идеей, что мальчикам должно быть особенно интересен подобный досуг. Зал для тренировок просторный, против входа стоят мишени, колонны украшены предметами рыцарской амуниции. Нас встречает Вика – организатор первого в Киеве клуба спортивного метания.

Спортивное метание: новый тренд активной молодежи www.facebook.com/lezovitry

Виктория Темборская - удивительная женщина с обширным кругом интересов. Уже 6 лет она занимается клубом, который считает важным своим детищем, устраивает соревнования, выступает с театром фаер-шоу и обучает искусству шибари.

Вика проводит инструктаж, объясняет механику и правила безопасности, и вручает нам по ножу. Начальное расстояние от метателя до мишени – 3 метра, нож в руке лежит удобно, приятно тяжело. Я сначала учусь простым движениям, замахиваюсь и представляю, что нож есть продолжение руки,

Спортивное метание: новый тренд активной молодежи https://www.facebook.com/lezovitrywww.facebook.com/lezovitry

Спортивное метание: новый тренд активной молодежи www.facebook.com/lezovitry

Метание, это как раз о том, что только уверенный, спокойный, прочувствованный и с удовольствием сделанный бросок придёт к цели. Метание это не про агрессию и силу. Чем сильнее желаешь попасть, тем больше нервничаешь, и руки трясутся – говорит Виктория нам.

потом разжимаю пальцы, но он со звоном ударяется об арматуру мишени. Мне очень неловко, потому что много шума, но Вика улыбается и говорит, что это нормально, что ошибки это лучшие учителя, и я ей верю. Спустя четыре попытки нож наконец-то входит в мишень, и радость, которую я испытываю, сметает всю предыдущую неловкость.

Ножи для тренировок называются “Лепестки“. Они прекрасно подходят для метания в полный оборот и для метания без оборота. Они сделаны из стали 65г и имеют необходимое закаливание.

Спортивное метание: новый тренд активной молодежи www.facebook.com/lezovitry

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В спортивном метании не используются острые ножи. Толщина кромки лезвия не должна быть меньше 1,5 мм. Согласно технике безопасности, к соревнованиям не допускаются метательные ножи, которые не являются спортивным реквизитом для метания. Например, острые, относящиеся к холодному оружию, несоответствующей формы или стали, так как могут сломаться или погнуться в процессе соревнований, травмировать спортсмена или других участников. Поэтому ножи рекомендуется покупать у проверенных мастеров.

Набор в группы идет круглый год, начальный уровень подготовки и возраст не имеют значения. Тут интересно заниматься как новичкам, так и профессионалам. Школа работает с 2015 года по направлениям: спортивное метание ножа и топора.

Спортивное метание: новый тренд активной молодежи www.facebook.com/lezovitry

Мужчин, женщин и детей на метание приходят в равной степени. На соревнованиях, пока ещё, больше мужчин. Но с каждым годом женщин и детей становится всё больше. Это отличная динамика, которая показывает, что молодежь очень заинтересована в подобном досуге.

Клуб метания это о дружбе, общем интересе и взаимопомощи, потому что это всегда было и будет основой продуктивного взаимодействия и качественного обучения.

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