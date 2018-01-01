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Участники группы Друга Ріка превратились в стариков: видео

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Друга Ріка выпустила новый клип на песню "Дощ/ Хай вмиє нас".

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Украинская группа Друга Ріка выпустила новое видео на композицию “Дощ/Хай вмиє нас“, которое стало отражением будущего музыкантов. Специально для этой видеоработы музыканты превратились в седовласых стариков.

Смотрите клип Друга Ріка — Дощ/ Хай вмиє нас прямо сейчас

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В работе над клипом коллективу помогал экс-участник группы Виктор Скуратовский. Он не только срежиссировал клип, но и появился в нескольких кадрах.

Никогда не знаешь, доживут ли те музыканты до старости, поэтому мы решили примерить ее на себя заранее. Сценарий был придуман еще в 2011-м, когда мы снимали видео на песню “Незнайомка“. Поэтому было бы странно, если бы я не написал Виктору Скуратовскому, чтобы воплотить идею в жизнь вместе. Он после некоторых колебаний все же согласился на кратковременное объединение группы. Как результат, мы получили видео из будущего. Видео — о нас самих, - рассказал о клипе “Дощ/ Хай вмиє нас“ лидер группы Валерий Харчишин.

Напомним, что ранее Michelle Andrade презентовала клип на песню Hasta La Vista.

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Теги: Друга Ріка, клип, шоу-биз
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