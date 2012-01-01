Группа "Тартак" выпустила альбом дуэтов

Ровно год назад вышел сольный альбом группы Тартак «АнТАРТАКтида. Часть Вторая», сейчас готов к выпуску лонгплей «АнТАРТАКтида. Часть Первая».

Работа над обеими пластинками началась одновременно. Гитарист «Тартака» Антон Егоров работал над саундом сольника, а Артур Даниелян над дуэтным. Изначально альбомы планировалось назвать «Антика» и «Артика» (первые буквы имен Антон и Артур). В конце концов, возникло название, в которое удалось вписать Антон, Артур И Тартак – «АнТАРТАКтида». Работа над второй частью завершилась быстрее, а нелогичность последовательности выхода первой и второй части вызывала только улыбку и придавала пикантности

Фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский говорит:

Собрать творческих людей вместе задача не из легких. Во-первых, это сложно с организационной точки зрения. Во-вторых – эмоционально. Ведь у каждого свое виденье, свои амбиции, желания. Но самое главное для создания каждой песни подобного проекта нужны идеи. Когда собралось достаточно идей (частично у меня, частично у коллег) – мы приступили к работе над альбомом. Следует сказать, что некоторые песни вынашивались годами, а некоторые появились непосредственно в процессе работы. Кстати, в результате появления новых идей, приходилось отказываться от некоторых старых. Поэтому, изначально альбом планировался немного другим по составу дуэтов и песен. Но, это не значит, что те идеи никогда не будут реализованы.

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Совместное творчество – это всегда эффект некой синергии, когда каждый из участников отдает все лучшее для иногда неожиданного, но однозначно выигрышного для обеих результата. Эту теорию Тартак однозначно готов подтвердить второй раз. Ведь все помнят успешный альбом дуэтов «Система Нервів».

Обложка нового альбома группы Тартак Пресс-служба

С того времени запросы на подобный проект неоднократно звучали и от поклонников, и от коллег, и от журналистов. «АнТАРТАКтида. Часть Первая.» — это 12 ярких дуэтов с исполнителями абсолютно разными по возрасту, музыкальному стилю, мировоззрению, уровню популярности.

Дуэт с Вахтангом Кикабидзе безусловно история «win-win» для обеих. Знаменитая «Чито Гврито» Гии Канчелли теперь «Пташка» с трендовым речитативом на украинском языке. Исполнители, этой песней собирают воедино разновозрастную аудиторию, которая одинаково лихо будет подпевать и Тартаку, и Кикабидзе.

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Все же 80 % песен о любви. Опытные меломаны услышат знакомые фрагменты в песнях «Знаєш Мій День» (feat. Арсен Мирзоян), Більше За Життя» (feat. Олег Собчук) «Попелюшка» (feat. Нумер 482) та «Хвиля»(feat. Epolets). Чувственная лирика Положинского, стильные аранжировки Артура Данилеяна, абсолютно новая подача Тартака в миксе с знакомыми мелодиями и голосами – рецепт безусловного успеха. Особенный тембр Тони Матвиенко добавил песни «Срібні Коси» лиричности. Почерк Бажаны (которую по праву считают одним из лучших сонграйтеров Украины) легко узнать в ярком припеве «Подих Ночі». Без Mari Cheba, Indira, Аллы Мартинюк, Лери Калужской песням явно бы не хватало умело расставленных акцентов. С их помощью пазл полностью сложился.

Отдельно стоит отметить философское настроение в песни «Зозуля». Это дань памяти вокалиста группы «Хорта» Андрея Лободы. Он также является ее автором. Песня о борьбе, жизни и смерти, с яркими метафорами о том, что сейчас происходит в Украине.

Напомним также, что "Фіолет" поставили яркую точку во всеукраинском туре.