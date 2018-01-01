Премьера: группа AVIATOR презентует видео “Небо на двох”

Известные романтики украинского шоу-бизнеса, группа AVIATOR (за “штурвалом” которой с недавнего времени находятся двое солистов — Андрей Сторож и Дмитрий Тодорюк), представляют новую видеоработу на песню “Небо на двох”.

Идея клипа — проста и понятна: в опредёленный момент просто отставь в сторону все хлопоты, проблемы и неурядицы — и в компании лучшего друга отправляйся навстречу приключениям и авантюрам. Именно эта легкость на подъём и приводит к встрече, о которой столько мечтал, и влюбленности. Фронтмен AVIATOR и по совместительству автор песни Дмитрий Тодорюк утверждает:

“Небо на двох” — как сам трек, так и видео на него — это такая антидепрессивная «пилюля». Чего больше всего не хватает с приходом холодов? Светлых, искренних, солнечных историй! Наша — как раз такая, и мы во всём пытались сохранить романтическое приподнятое настроение. Кроме того, это ещё и прекрасная возможность напомнить каждому: летайте рядом с теми, кому вы способны доверить собственное небо.

Дмитрий Тодорюк Пресс-служба

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Режиссером видеоработы стал Радислав Лукин; с ним AVIATOR работал и над клипом на “Наречену” (дуэтом с певицей Боженой Дар). Съёмки проходили в “восточной Барселоне” — столице Азербайджана, городе Баку. Фронтмен AVIATOR Андрей Сторож говорит:

У нас часто спрашивают: “Почему Баку?”. Мы, в свою очередь, спрашиваем в ответ: «А почему бы и нет?». Город чрезвычайной и не слишком известной, к сожалению, нашим согражданам красоты! Нам приятно, что его виды попали в клип. И да, именно с “Неба…” начинается новая история группы AVIATOR. Эта песня — в определённой степени наш талисман на данном этапе, и мы верим, что с ней повезёт и каждому, кто её услышит!

Андрей Сторож Пресс-служба

Ребята уверяют: в ближайшее время они порадуют поклонников группы и ремиксом на “Небо на двох”. Видеоклип на “классическую” же версию трека можно увидеть на официальной странице AVIATOR в YouTube и в эфире ведущих музыкальных каналов Украины.

Напомним также, что песню “Плакала“ группы KAZKA исполнили на русском. Посмотреть видео можно по ссылке.