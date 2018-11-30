В четверг, 29 ноября, в Киеве состоялся концерт популярного певца Макса Барских: узнайте, как его чуть не сорвали.

В Киеве чуть не сорвали концерт Макса Барских instagram.com/max_barskih

В четверг, 29 ноября, неизвестные чуть не сорвали киевский концерт известного исполнителя Макса Барских, но он все же состоялся в Международном выставочном центре.

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Неприятности начались еще около 21:00, когда сломалась система пропуска посетителей. Выступление не могли начать, так как сотни людей еще стояли на улице и ждали, пока их впустят внутрь.

В 21:40 Макс Барских все же начал концерт с песни “Сделай громче“, однако поклонники рано обрадовались - как раз после строчки “если кто-то вдруг твой выключил звук“ у артиста действительно начались неполадки с техникой. Уже на второй песне звук пропал, после чего певец извинился, сказал, что хочет начать выступление сначала, и покинул сцену.

Пока исполнитель готовился к выходу, его продюсер Алан Бадоев сообщил публике, что проблемы со звуком возникли из-за того, что:

Какая-то крыса обрезала кабель.

Об этом инциденте высказался в социальной сети Facebook и генеральный продюсер Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский, который занимается менеджментом Макса Барских:

Несмотря на неприятный инцидент, концерт продолжился и Макс Барских успешно отыграл свою шоу-программу “Семь“. Преданные поклонники все же смогли услышать свои любимые песни, а также первыми оценить треки из будущего альбома певца.

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