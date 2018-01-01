"Фіолет" поставили яркую точку во всеукраинском туре

В поддержку своего нового альбома AURORA украинская группа "Фіолет" в течение четырех недель объехала пятнадцать городов, завершающим стал аншлаговый концерт в столичном клубе ATLAS.

Участники группы “Фіолет“ исполнили не только песни с нового лонгплея, саундпродюсером которого стал Артур Даниелян, но и уже хорошо известные хиты.

Трек-лист концерта состоял почти из трех десятков песен. Фанов ждали многочисленные сюрпризы и звездные дуэты. Во время исполнения песни “Рiдна“ на сцену поднялась известная бандуристка Марина Круть из группы KRUT и сыграла вместе с ребятами.

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А на песне “True Love“ вокалисту группы Сергею Мартынюку компании составил Евгений Тютюнник из группы Cloudless. В прошлом Женя пел в культовом металл-группе “Тонкая красная нить“, его экстремальный вокал добавил в старый и хорошо известный трек Фиолет совсем другое и неожиданное звучание.

Фронтмен группы “Фіолет“ Сергей Мартынюк говорит о киевском концерте так:

Самый ответственный концерт тура в одном из лучших концертных залов страны. Важно было после тысяч километров украинских дорог и 14 концертов отработать максимально драйвово. Ситуация с возможностью введения военного положения тоже изрядно вытрепала нервы. Но результат — полный Атлас, отрыв, общие песни, флешмобы и ощущение того, что музыка способна менять нашу жизнь и реальность!

Одну из самых сильных песен с нового альбома “Космос за нас“ музыканты посвятили ребятам, которые сейчас защищают нас на востоке страны. По словам фронтмена — это история двух его невыдуманных знакомых. Парень пошел на войну, девушка часто плакала и очень за него переживала, он же обещал, что скоро вернется и сделает ее самой счастливой женщиной в мире. Со сцены Сергей поблагодарил всех, кто в такое сложное для страны время, находится на передовой и защищает родную землю и посвятил песню ребятам из АТО.

Группа была приятно удивлен количеством флешмобов, что приготовили для них поклонники с fiolet family:

Наши фаны для нас — не просто люди, любящие нашу музыку, но и фактически вторая семья. Некоторых из них смело можно считать полноценной частью команды, они помогают нам с организацией концертов и делают много важного. Однако мы не ожидали, что практически на каждой песне будут сюрпризы! Вы лучшие!

Напомним, ранее ведущий Нового канала Сергей Притула признался, примет ли участие в шоу “Танці з зірками“.