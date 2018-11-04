Michelle Andrade презентовала клип на песню Hasta La Vista: видео

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Украино-боливийская певица, участница шоу “Танці з зірками 2018“ Michelle Andrade представила новый клип, снятый на песню Hasta La Vista, премьера которой состоялась в начале ноября. Предлагаем посмотреть видео артистки прямо сейчас.

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Свежая видеоработа Michelle Andrade наполнена атмосферой латиноамериканских сериалов. В клипе певица демонстрирует не только вокальные, но и танцевальные способности.

В каждом из нас живет ранимая влюбленная душа и здравый смысл — внутренний голос, который мы не хотим слышать, когда любим. Но именно он, в итоге, оказывается прав. В клипе эту роль играет мое альтер-эго — сильная и уверенная в себе девушка. Переживая историю этих отношений, я все громче слышу ее голос, и нахожу в себе силы сказать Hasta La Vista, открывая сердце новому чувству, - рассказала Michelle о своем новом клипе.