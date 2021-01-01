Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дочь Виктора Ющенко повторила фотосессию Анджелины Джоли с пчелами

Виталина Ющенко необычно поздравила украинских пасечников с их праздником.
Дочь Виктора Ющенко повторила фотосессию Анджелины Джоли с пчелами
Дочь Виктора Ющенко повторила фотосессию Анджелины Джоли с пчелами
instagram.com/vitalinayushchenko

В конце мая знаменитая голливудская звезда Анджелина Джоли шокировала фанов опасной фотосессией. Актриса снялась с плечами для выпуска журнала National Geographic, приуроченного ко Всемирному дню пчел. 

Читай также: Запреты дня 20 августа 2021: Что нельзя делать в День Марины-Пимены

Теперь же подвиг знаменитости решила повторить и дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, общественный деятель Виталина Ющенко. Свою версию она представила в День пасечника, что отмечается в Украине 19 августа. Коротким видео, съемки которого длились 40 минут в Институте пчеловодства им. П. И. Прокоповича, Виталина решила поддержать инициативу Джоли по спасению крупных популяций пчел от вымирания. Сейчас ведется работа ее команды по сотрудничеству с международными организациями, в первую очередь ЮНЕСКО и с самой Анджелиной.

“Я выросла в семье где уважают природу и украинские традиции. Наверное, каждый человек в Украине знает, как мой отец питает и ценит пчел. Очень рада, что он поддержал мое стремление, потому что ситуация действительно критическая. Вы спросите, было ли мне страшно? Нет, я с детства окутана любовью этих букашек и сейчас они нуждаются в наших объединенных усилиях и помощи “, - призналась Ющенко в описании к ролику на своем YouTube-канале.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анджелина Джоли, День пасечника Украины, Виталина Ющенко, Виктор Ющенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь