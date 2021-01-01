Дочь Виктора Ющенко повторила фотосессию Анджелины Джоли с пчелами

Виталина Ющенко необычно поздравила украинских пасечников с их праздником.

В конце мая знаменитая голливудская звезда Анджелина Джоли шокировала фанов опасной фотосессией. Актриса снялась с плечами для выпуска журнала National Geographic, приуроченного ко Всемирному дню пчел.

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Теперь же подвиг знаменитости решила повторить и дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, общественный деятель Виталина Ющенко. Свою версию она представила в День пасечника, что отмечается в Украине 19 августа. Коротким видео, съемки которого длились 40 минут в Институте пчеловодства им. П. И. Прокоповича, Виталина решила поддержать инициативу Джоли по спасению крупных популяций пчел от вымирания. Сейчас ведется работа ее команды по сотрудничеству с международными организациями, в первую очередь ЮНЕСКО и с самой Анджелиной.

“Я выросла в семье где уважают природу и украинские традиции. Наверное, каждый человек в Украине знает, как мой отец питает и ценит пчел. Очень рада, что он поддержал мое стремление, потому что ситуация действительно критическая. Вы спросите, было ли мне страшно? Нет, я с детства окутана любовью этих букашек и сейчас они нуждаются в наших объединенных усилиях и помощи “, - призналась Ющенко в описании к ролику на своем YouTube-канале.

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