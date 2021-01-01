«Теперь вы видели все»: Jerry Heil вышла замуж за саму себя

Певица устроила необычную церемонию бракосочетания.

Несколько дней назад известная украинская исполнительница и блогерша Jerry Heil, которая участвовала в «Х-факторе» и Нацотборе на «Евровидение», неожиданно для всех объявила о предстоящей свадьбе. 25-летняя звезда запостила кадры с репетиции торжества и рассекретила дату.

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Церемония состоялась 12 августа, но, как выяснилось, в качестве жениха выступила сама артистка. На своей странице в Инстаграм Jerry Heil обнародовала фото и видео, где она в белоснежном платье произносить свадебную клятву своему отражению в зеркале. В описании к кадрам певица объяснила, почему выбрала сологамию.

«Теперь вы видели все😝 (но это еще не все!) На западе это уже давно называется сологамиею, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты - оказывается, и здесь существует компромисс! 😄», - с юмором написала Jerry Heil.

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