Alyona Alyona получила повестку в полицию
Украинская рэперша Alyona Alyona получила повестку о вызове в полицию. Ее хотят допросить из-за скандального дрифта на Софийской площади в Киеве.
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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала фото повестки, добавив к снимку удивленные смайлики.
К слову, певицу будут допрашивать как свидетеля. На днях она заявляла, что ее подставили. Также на нее обрушилось много негатива и хейта в социальных сетях. Даже сожаление и участие в отмывании площади после следов шин не смягчили резкие высказывания подписчиков.
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