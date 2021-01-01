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Alyona Alyona получила повестку в полицию

Певицу вызвали на допрос в полицию из-за дрифта на Софийской площади.
Alyona Alyona получила повестку в полицию
Alyona Alyona получила повестку в полицию
instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэперша Alyona Alyona получила повестку о вызове в полицию. Ее хотят допросить из-за скандального дрифта на Софийской площади в Киеве.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала фото повестки, добавив к снимку удивленные смайлики.

К слову, певицу будут допрашивать как свидетеля. На днях она заявляла, что ее подставили. Также на нее обрушилось много негатива и хейта в социальных сетях. Даже сожаление и участие в отмывании площади после следов шин не смягчили резкие высказывания подписчиков.

Повестка в полицию
Повестка в полицию
Скриншот из instagram

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Теги: Alyona Alyona, скандалы звезд
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Источник: Ivona

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