Шерон Стоун может потерять работу: названа причина

Актриса рассказала об угрозе увольнения.

Известная американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что ей угрожают увольнением из-за агитации к обязательной вакцинации от COVID-19 на съемочной площадке.

Читай также: Избиение танцора Дорофеевой: угрозы Потапа, личность нападавшего и другие подробности

Отметим, Стоун баллотируется в национальный совет Гильдии актеров США, делая в своей кампании упор на медицинскую страховку, в частности, во времена пандемии коронавируса.

Также актриса поделилась тем, что чувствует угрозу потери работы, потому что отказалась сниматься, пока все не будут вакцинированы.

«Собираюсь ли я работать над своим шоу до того, как все в нём вакцинируются? Нет. Нет, я не собираюсь. Угрожают ли мне, что я лишусь работы? Да. Да, мне угрожают. Потеряю ли я работу, если все не вакцинируются? Да. Да, я могу. Буду ли я бороться за всех нас, чтобы на площадках все были вакцинированы? Да. Да, я буду. Почему? Потому что это смешно, что мы должны ходить на работу, где для нас это не безопасно», - говорит Стоун.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: