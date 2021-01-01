Мужа принцессы Евгении застукали на яхте с моделями
Принцесса Евгения и ее супруг бизнесмен Джек Бруксбенк в феврале 2021 года стали родителями сына. Пара демонстрировала идеальные отношения, но после фото в социальных сетях, на которых супруг принцессы Евгении весело проводит время на яхте с тремя моделями, статус их идеального брака пошатнулся.
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Джек Бруксбенк прибыл в Италию якобы с рабочим визитом в качестве представителя бренда текилы Casamigos, что является спонсором благотворительного бала Unicef Summer Gala.
На вечеринке он должен был следить за баром и общаться со звездными гостями – Кэти Перри и Хайди Клум. Но Бруксбенк решил провести время на яхте по своему сценарию. Он фотографировался с моделями, обнимал их и даже нырял с ними в Тирренском море. Более того, он видел одну из них полуобнаженной, когда та периодически снимала полотенце, которым прикрывала голую грудь.
Отметим, что тремя моделями, с которыми муж принцессы Евгении весело проводил время стали: бывшая редактор журнала Glamour Рейчел Залис, итальянская модель Эрика Пелосини и посол моды Мария Буччеллати.
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