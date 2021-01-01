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Мужчины, подарки и ложь: Оля Цибульская рассказала о личной жизни

Узнайте, сколько денег заплатил муж артистки, чтобы провести с ней новогоднюю ночь.
Мужчины, подарки и ложь: Оля Цибульская рассказала о личной жизни
Мужчины, подарки и ложь: Оля Цибульская рассказала о личной жизни
instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица и ведущая Оля Цибульская дала новое короткое интервью на YouTube-канале «33 вопроса за 3 минуты» с ведущей Александрой Кучеренко.

Артистка призналась, что самый дорогой подарок, который она получала от ухажера «просто так» была картина известного художника, которая висела в Париже.

«Один «кавалер» прислал мне ее просто так. Я знаю эти подарки «просто так», поэтому я ее вернула»,– призналась певица.

Также Цибульская поделилась историей о муже, который купил ее на Новый год. Он позвонил концертному директору, заказал ее выступление в новогоднюю ночь и даже оставил предоплату. Муж певицы подарил ей около 10 тысяч долларов – ее двойной гонорар.

Также она добавила, что из-за популярности у нее нет друзей. А самую нелепую ложь, которую она о себе слышала, это то, что она разрушила семью Dzidzio и тайно с ним встречается.  

 «Ой, главная разлучница страны. Хотя нет, говорите», – сказала Оля.

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Теги: Оля Цибульская, Dzidzio, личная жизнь звезд, подарки звезд, корпоративы звезд, интервью звезд
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Источник: Ivona

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