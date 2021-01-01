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Солистка KAZKA купила коттедж: на чьи деньги?

Александра Зарицкая рассказала, с кем живет в новом доме.
Солистка KAZKA купила коттедж: на чьи деньги
Солистка KAZKA купила коттедж: на чьи деньги
instagram.com/kazka.band

Украинская певица и солистка группы «KAZKA» Александра Зарицкая, которая в прошлом году купила загородный дом и переехала в него, рассказала, кто помог ей финансово купить жилье.

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По словам артистки, ее заветной мечтой была покупка собственного дома. Она долго собирала деньги на него и при помощи родственников, которые внесли свою лепту, купила его.

28-летняя певица накопила денег на загородный дом в закрытом коттеджном поселке под Киевом.

«Осуществилась моя мечта – я переехала в новый дом. Долго собирала на него, кроме того, мне помогла моя семья. Я долго искала такой дом, который бы отвечал моим запросам. Хотела, чтобы в нем было много места, большой двор. Он расположен в живописном месте – фактически в лесу».

 «Я тот человек, который любит собирать вокруг себя близких, мне хочется, чтобы они были рядом. Это то место, где я чувствую себя спокойно. Семья, свежий воздух, мои собаки – все это так прекрасно. Дома я расслабляюсь физически и духовно», – поделилась певица.

Также стоит отметить, что новый дом переехали родственники звезды. Александра забрала сестру и маму из родного Харькова в свое жилище. Они целый год занимались ремонтом, а сейчас докупают мебель в скандинавском стиле. В планах знаменитости построить бассейн во дворе.

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Теги: KAZKA, Александра Зарицкая, дома звезд, недвижимость звезд, покупка дома, деньги звезд
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Источник: Ivona

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