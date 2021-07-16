Тина Кароль продала отпечаток пальца за огромную сумму

Узнайте, на что певица потратить вырученные деньги.

Украинская исполнительница и ведущая шоу «Танцы со звездами» и «Липсинк батл» Тина Кароль продала на аукционе цифровой отпечаток своего пальца. За уникальный NFT-лот певице заплатили довольно большую сумму – 100 тысяч гривен.

Отпечаток пальца Тины Кароль binance.com

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Имя покупателя не разглашается. Однако, уже известно, на что Кароль потратить вырученные средства. Звезда передала все деньги на развитие музыкального проекта «Молода кров», в рамках которого она запишет украиноязычный альбом с начинающими исполнителями. Премьера «Молодой крови» будет приурочена Дню Независимости Украины.

«В альбоме вы услышите неожиданные дуэты, и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую. Проект «Молода кров» о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра», - написала Тина в соцсетях.

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