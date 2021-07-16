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Тина Кароль продала отпечаток пальца за огромную сумму

Комментариев: 2
Узнайте, на что певица потратить вырученные деньги.
Тина Кароль продала отпечаток пальца за огромную сумму
Тина Кароль продала отпечаток пальца за огромную сумму
instagram.com/tina_karol

Украинская исполнительница и ведущая шоу «Танцы со звездами» и «Липсинк батл» Тина Кароль продала на аукционе цифровой отпечаток своего пальца. За уникальный NFT-лот певице заплатили довольно большую сумму – 100 тысяч гривен.

Отпечаток пальца Тины Кароль
Отпечаток пальца Тины Кароль
binance.com

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Имя покупателя не разглашается. Однако, уже известно, на что Кароль потратить вырученные средства. Звезда передала все деньги на развитие музыкального проекта «Молода кров», в рамках которого она запишет украиноязычный альбом с начинающими исполнителями. Премьера «Молодой крови» будет приурочена Дню Независимости Украины.

«В альбоме вы услышите неожиданные дуэты, и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую. Проект «Молода кров» о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра», - написала Тина в соцсетях.

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Теги: Тина Кароль, автограф, аукцион, отпечаток пальца
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Павел  (аноним)  16.07.2021, 18:26
Оценка:  +1
Павел
Ложанулась, продала бы отпечаток задницы выручила гораздо больше!
гость  (аноним)  16.07.2021, 17:45
Оценка:  +2
гость
надо ещё слепок пилотки продать для полного комплекта.
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