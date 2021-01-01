Рианна сдает в аренду роскошный особняк: Как выглядит дом певицы
Популярная американская певица, актриса и дизайнер барбадосского происхождения Рианна ищет арендатора для своего особняка в Беверли-Хиллз. Однако роскошное жилье артистки не всем по карману.
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33-летняя звезда хочет 80 000 долларов в месяц за аренду дома, который расположен по соседству с особняком Пола Маккартни. Сама же Рианна приобрела эту недвижимость в прошлом году за 13,8 млн долларов. Ранее дом принадлежал Мэри Шелдон, дочери писателя, сценариста и создателя фильма «Я мечтаю о Джинни» Сидни Шелдона.
В особняке площадью 7628 квадратных футов есть пять спален, семь ванных комнат, гигантская скульптура черного быка, центральный двор с террасой, бассейн, спа и место для костра.
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