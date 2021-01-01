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Рианна сдает в аренду роскошный особняк: Как выглядит дом певицы

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Жилье Рианны за 13,8 млн долларов расположено в Лос-Анджелесе.
Рианна сдает в аренду роскошный особняк: Как выглядит дом певицы
Рианна сдает в аренду роскошный особняк: Как выглядит дом певицы
Getty Images

Популярная американская певица, актриса и дизайнер барбадосского происхождения Рианна ищет арендатора для своего особняка в Беверли-Хиллз. Однако роскошное жилье артистки не всем по карману.

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33-летняя звезда хочет 80 000 долларов в месяц за аренду дома, который расположен по соседству с особняком Пола Маккартни. Сама же Рианна приобрела эту недвижимость в прошлом году за 13,8 млн долларов. Ранее дом принадлежал Мэри Шелдон, дочери писателя, сценариста и создателя фильма «Я мечтаю о Джинни» Сидни Шелдона.

В особняке площадью 7628 квадратных футов есть пять спален, семь ванных комнат, гигантская скульптура черного быка, центральный двор с террасой, бассейн, спа и место для костра.

Дом Рианны
Дом Рианны
realtor.com
Дом Рианны
Дом Рианны
realtor.com
Дом Рианны
Дом Рианны
realtor.com
Дом Рианны
Дом Рианны
realtor.com
Дом Рианны
Дом Рианны
realtor.com
Дом Рианны
Дом Рианны
realtor.com
Дом Рианны
Дом Рианны
realtor.com

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Теги: Рианна, дома звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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