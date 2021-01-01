Рианна сдает в аренду роскошный особняк: Как выглядит дом певицы

Жилье Рианны за 13,8 млн долларов расположено в Лос-Анджелесе.

Популярная американская певица, актриса и дизайнер барбадосского происхождения Рианна ищет арендатора для своего особняка в Беверли-Хиллз. Однако роскошное жилье артистки не всем по карману.

Читай также: Дом Елены Кравец: Где живет звезда «Квартала 95»

33-летняя звезда хочет 80 000 долларов в месяц за аренду дома, который расположен по соседству с особняком Пола Маккартни. Сама же Рианна приобрела эту недвижимость в прошлом году за 13,8 млн долларов. Ранее дом принадлежал Мэри Шелдон, дочери писателя, сценариста и создателя фильма «Я мечтаю о Джинни» Сидни Шелдона.

В особняке площадью 7628 квадратных футов есть пять спален, семь ванных комнат, гигантская скульптура черного быка, центральный двор с террасой, бассейн, спа и место для костра.

Дом Рианны realtor.com

Дом Рианны realtor.com

Дом Рианны realtor.com

Дом Рианны realtor.com

Дом Рианны realtor.com

Дом Рианны realtor.com

Дом Рианны realtor.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.