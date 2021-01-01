Сегодня мы рассекретим килограммы 10 знаменитых женщин.

Вес знаменитостей: Сколько весят Миддлтон, Полякова и другие звезды Getty images, Instagram

Некоторые звезды никогда не испытывали проблем с лишними килограммами. Другие же, наоборот, долго шли к заветной цифре на весах, изнуряя себя тренировками и диетами. Ivona рассказывает сколько весят знаменитые женщины, которых мы каждый день видим на экранах телевизора или страницах журналов.

Кейт Миддлтон – 55 килограммов

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Герцогиня Кембриджская всегда восхищала поклонниц своей стройной фигурой. Однако, в одном из интервью супруга принца Уильяма призналась, что имеет проблемы с питанием. Иногда из-за напряженного графика и воспитания троих детей у нее часто не остается времени на себя. Кейт даже часто забывает поесть.

Дженнифер Энистон – 53 килограмма

Звезда сериала «Друзья» в одном из интервью призналась, что чувствует себя комфортно в весе 49-51 килограмм при росте в 164 сантиметра. Однако, Дженнифер отметила, что с возрастом скинуть лишний вес ей становится все сложнее.

Тина Кароль – 56 килограмм

По словам исполнительницы, она держит себя в форме благодаря популярному среди звезд методу похудения – углеводному голоданию (кетоз). Кароль ест молочные продукты, мясо и даже сало. А вот овощи и фрукты употребляет в малом количестве.

Ребел Уилсон – около 75 килограмм

Австралийской актрисе за последний год удалось сделать невероятный подвиг. Она сбросила больше 30 килограмм с помощью правильного питания и частых пеших прогулок.

Оля Полякова – 65 килограмм

На своей странице в Инстаграм певица рассекретила, что при росте 180 сантиметров (126 из которых длина ног) ее вес составляет 65 килограмм.

Наталья Могилевская – около 73 килограмм

В конце июня певица рассекретила в своем Инстаграм, что ее новый вес составляет 72,6 килограмм. По словам звезды, ненормированный график мешает ее похудению.

Селена Гомес – 54 килограмма

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Актриса и певица призналась, что страдает от постоянных скачков веса. По словам звезды, причина кроется в ее хроническом аутоиммунном заболевании – волчанке. Сейчас при росте в 165 сантиметров она весит 54 килограмма.

Бейонсе – 62 килограмма

Чтобы держать себя в форме знаменитая певица время от времени переходить на 20-дневный вегетарианский образ жизни. Кроме того, звезда посещает спортивные тренировки.

Джамала – 59 килограмм

Через год после вторых родов победительнице «Евровидения 2016» удалось сбросить 10 килограмм благодаря правильному питанию.

Вера Брежнева – 55 килограмм

Такую цифру бывшая участница «ВИА Гры» и жена Константина Меладзе рассекретила на своей странице в Инстаграм.

Автор: Наталия Коваленко

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