Звезды, которые отказались делать пластические операции

Узнайте, кто из знаменитостей не менял внешность с помощью пластики.

После звезд сестер с нереалистичными формами, многие перестали относиться к пластическим операциям как к чему-то сверхъестественному. Теперь людей больше удивляют истории, когда знаменитости отказываются делать пластические операции и превозносят свои особенности. Представляем вам подборку известных актрис, которые предпочли природную красоту.

Леди Гага

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Главная героиня фильма «Звезда родилась» начала свою карьеру с эпатажа. Ей тогда предложили сделать операцию по коррекции носа. К счастью певица отказалась менять внешность и не пожалела, ведь теперь ее римский профиль стал ее визитной карточкой.

Леди Гага Getty Images

Приянка Чопра

Победительница конкурса красоты в 2000 году «Мисс Мира» решила строить карьеру в кино. Многие критиковали начинающую актрису за ее внешность, и ей предложили сделать пластику носа и фигуры, но Приянка отказалась.

Приянка Чопра Getty Images

Хлоя Морец

24-летняя звезда фильмов «Пипец» и «Пятая волна» столкнулась с критикой форм. Юной актрисе предлагали увеличить грудь, когда ей было 16 лет.

Хлоя Морец Getty Images

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