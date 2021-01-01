Принц Гарри вернется в Британию: названа причина

Узнайте, по какой причине монарх вернется в семью.

Несколько дней назад принц Гарри приехал в Великобританию для открытия памятника принцессе Диане вместе с братом Уильямом. После недолгого воссоединения братьяв принц Гарри всерьез задумался о возвращении на родину, утверждают источники газеты The Daily Express.

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Как отмечает источник, Меган Маркл с мужем спланировали отпуск в Англии. Однако принц не сможет принять решение о безоговорочном переезде обратно прямо сейчас, уверены эксперты. По их мнению, пока что Гарри «вошел во вкус» жить в США, ему нравится свобода действий и то, что он там стал местной звездой.

«Гарри и Меган думают, что смогут жить в этих двух мирах — английских монархов и американских знаменитостей. Но это не так, пелена спадет, и они точно захотят вернуться на родину Гарри», — заявил один из инсайдеров.

Отметим, что на днях прогримел очередной скандал с Меган Маркл и принцем Гарри. На весь мир просочились доказательства их обмана. Стало известно, что супруги обманули всех, объявив имя дочери, как Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Так как заявленное супругами имя в реестре не нашли.

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