Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта: названа причина

Узнайте, что не поделили экс-супруги.

Американская актриса и звезда фильма «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в том, что он мешает ей продать свою долю в их совместном бизнесе, пишет издание Us Weekly.

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По информации источника, актриса проиграла суд своему бывшему мужу в деле об опеке над детьми и решила подать новый иск. На этот раз причина в совместном бизнесе.

Бывшие супруги до сих пор вместе занимаются производством вина «Chateau Miraval» со своих французских виноградников. Теперь актриса решила продать свою долю бизнеса, и даже нашла покупателя.

Отметим, что 57-летний Питт не дает на сделку своего разрешения, пользуясь тем, что на имущество супругов, которые все еще не оформили развод до конца, наложен временный запрет, блокирующий продажу совместных активов. 46-летняя Джоли, которая хочет как можно скорее разорвать все связи с Брэдом, обратилась в суд с просьбой отменить это ограничение.

Звезда «Малефисенты» заявила, что пыталась уладить вопрос с Питтом, предлагая продать свою часть ему. Однако он отказался. К слову, бизнес кинозвезд оценивается примерно в 68 миллионов долларов.

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