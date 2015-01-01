Новый роман? Джоли застукали на ужине с The Weeknd

Анджелина Джоли спровоцировала слухи о романе с бывшем бойфрендом Селены Гомес и Беллы Хадид.

Совсем недавно голливудскую киноактрису Анджелину Джоли заметили возле дома одного из экс-супругов. Артистку заподозрили в возобновлении отношений с первым мужем, звездой сериала “Элементарно“ Джонни Ли Миллером.

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А на днях Джоли спровоцировала слухи о новом романе. Папарацци застукали актрису на ужине с популярным канадским исполнителем The Weeknd. 31-летний певец и 46-летняя актриса провели вечер в итальянском ресторанеGiorgio Baldi в Лос-Анджелесе. Покинуть заведение они предпочли по-отдельности.

Среди фанов Анджелины и представителей СМИ появилась еще одна версия неожиданной встречи знаменитостей. Многие уверены, что у Джоли и The Weeknd была деловая встреча. Якобы артист мечтает сделать успешную карьеру и обратился за профессиональным советом к знакомой.

Напомним, что The Weeknd в 2015-2016 и 2018-2019 годах встречался с моделью Беллой Хадид. А в 2017 году артист был бойфрендом известной певицы и актрисы Селены Гомес.

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