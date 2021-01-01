Принцы Уильям и Гарри открыли памятник в честь покойной матери

Церемония открытия состоялась в 60-й день рождения принцессы Дианы.

В четверг, 1 июля, одной из самых популярных женщин в мире, принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. По случаю юбилея Леди Ди ее сыновья, принц Уильям и принц Гарри открыли на территории Кенгсингтонского дворца памятник покойной матери.

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Статую Дианы поставили в Затонувшем саду, где принцесса любила проводить свободное время. Из-за коронавируса список приглашенных на церемонию открытия мемориала сократили до минимума. Известно, что на мероприятии также присутствовали брат и сестры Дианы – граф Чарльз Спенсер, леди Сара Маккоркодейл и баронесса Джейн Феллоуз, подруга принцессы, британский психотерапевт Джулия Самюэль, создатель памятника Ян Рэнк-Бродли и ландшафтный дизайнер Пип Моррисон.

«Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер - качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия. Спасибо Яну Рэнк-Бродли, Пипу Моррисону и их командам за выдающуюся работу, друзьям и спонсорам, которые помогли в этом, и всем тем во всем мире, кто хранит память о нашей матери», - говорится в общем заявлении принца Уильяма и принца Гарри.

Смотрите фото с открытия памятника принцессы Дианы:

Открытие памятника принцессы Дианы Getty Images

Открытие памятника принцессы Дианы Getty Images

Открытие памятника принцессы Дианы Getty Images

Открытие памятника принцессы Дианы Getty Images

Открытие памятника принцессы Дианы Getty Images

Открытие памятника принцессы Дианы Getty Images

Открытие памятника принцессы Дианы Getty Images

Открытие памятника принцессы Дианы Getty Images

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