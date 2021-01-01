Принцы Уильям и Гарри открыли памятник в честь покойной матери
В четверг, 1 июля, одной из самых популярных женщин в мире, принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. По случаю юбилея Леди Ди ее сыновья, принц Уильям и принц Гарри открыли на территории Кенгсингтонского дворца памятник покойной матери.
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Статую Дианы поставили в Затонувшем саду, где принцесса любила проводить свободное время. Из-за коронавируса список приглашенных на церемонию открытия мемориала сократили до минимума. Известно, что на мероприятии также присутствовали брат и сестры Дианы – граф Чарльз Спенсер, леди Сара Маккоркодейл и баронесса Джейн Феллоуз, подруга принцессы, британский психотерапевт Джулия Самюэль, создатель памятника Ян Рэнк-Бродли и ландшафтный дизайнер Пип Моррисон.
«Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер - качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия. Спасибо Яну Рэнк-Бродли, Пипу Моррисону и их командам за выдающуюся работу, друзьям и спонсорам, которые помогли в этом, и всем тем во всем мире, кто хранит память о нашей матери», - говорится в общем заявлении принца Уильяма и принца Гарри.
Смотрите фото с открытия памятника принцессы Дианы:
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