Королева сердец: ТОП-10 характерных деталей стиля принцессы Дианы

Аксессуары и акценты, которые помогли легендарной иконе моды выстроить персональный имидж.

Женщина, которая не боялась показаться смешной или неугодной. Та, которая не стеснялась проявлять свой характер, даже если он выходил за рамки установленных правил. Принцесса Диана - символ поколения, но также и икона стиля, которая продолжает вдохновлять спустя почти тридцать лет после своей гибели. Сегодня, 1-го июля, леди Спенсер могло бы исполниться 59 лет, если бы не фатальные ошибки, совершенные ею на пути к мировому успеху. Она сумела увековечить себя в памяти человечества и как принцесса сердец, и как икона стиля, и как самая эксцентричная монаршая особа. С последним “титулом” с Дианой могли бы посоревноваться многие, но именно она возвела индивидуализм в правило поведения всех женщин, приходящих в королевскую семью извне. В честь дня рождения легендарной дамы Ivona вспоминает отличительные черты стиля принцессы Дианы, разбирая ее персональный имидж по молекулам.

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Образы принцессы Дианы

Клетка

Виши, принц Уэльский и тартан - леди Ди обожала носить принтованные вещи, но особенной любовью пользовалась именно клетка. Домашние слаксы, габаритные макси-пальто и официальные костюмы-двойки - принцесса Диана отдавала дань уважения модной истории Великобритании, находя возможность добавить и долю своего собственного фэшн-видения в каждый образ.

Знаковые образы принцессы Дианы Pinterest

Бомберы

Разглядывая архивные фото принцессы Дианы, можно заметить, что ее особой страстью оставались спортивные вещи. Активно применять стиль “спортшик” леди Ди начала только после официального развода, но и этого времени хватило для того, чтобы продемонстрировать свое пристрастие к простым и незамысловатым вещам. Причем миксовать, к примеру бомбер, Диана любила с классическими лодочками и юбками-карандашами.

Знаковые образы принцессы Дианы Pinterest

Эклектика

Классика и женственность, “вестерн” и спортшик, кэжуал и вечерняя мода - принцессу Диану можно назвать королевой эклектичных 90-х. Именно благодаря умению сочетать несовместимое, ей удавалось даже на самых масштабных мероприятиях оставаться наиболее заметной особой.

Знаковые образы принцессы Дианы Pinterest

Монохром

Можно предположить, что любовь к монохромным комплектам принцесса Диана приобрела благодаря влиянию своей королевской свекрови. Но именно леди Ди вывела тотал-лук на абсолютно новый уровень. Дополнять одноцветные комплекты она решалась самыми непривычными деталями. Например, ее любимым приемом было использование цветных колготок в тон образу - смело и очень эксцентрично.

Знаковые образы принцессы Дианы Pinterest

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Классика 80-х

Стиль принцессы Дианы не сразу стал таким рафинированным и выверенным, как мы его привыкли видеть. Изначально, до встречи с ее персональным стилистом - Анной Харви, она выглядела как стандартная консервативная монаршая особа. Правда и тогда ей удавалось добавить в самый официальный лук толику доброты и нежности, присущие ее характеру. Строгие рукава-”буфы” удачно играют на контрасте с женственным цветочным принтом.

Знаковые образы принцессы Дианы Pinterest

Жемчуг

Многие даже не подозревают, что большинство роскошных украшений, запечатленных на фото, принцесса Диана приобретала в самых простых магазинах. Она любила шокировать публику, появляясь в бижутерии, и тихонько посмеиваясь, когда люди пытались угадать, каких тысяч стоило колье, которое она на самом деле приобрела за 60 фунтов. Вот только постоянной и непререкаемой любовью в аксессуарном гардеробе леди Ди пользовался именно жемчуг. Даже такая бунтарка умела ценить красоту самого достойного и аристократичного из драгоценных камней.

Знаковые образы принцессы Дианы Pinterest

Велосипедки

Прошлым летом мир сошел с ума по велосипедкам, которые модницам удавалось комбинировать и с мужскими блейзерами, и с кроп-топами. Моду на эти необычные шорты вернули сестры Кардашьян, несомненно, вдохновившись луками принцессы Дианы. Она обожала их носить в паре с кроссовками и свитшотом - просто, но невероятно круто.

Знаковые образы принцессы Дианы Pinterest

Индивидуализм

С многими фэшн-решениями принцессы Дианы не была согласна даже ее личный стилист - Анна Харви. Например, самая большая дискуссия между ними разгорелась вокруг галстуков-бабочек, которые леди Ди намеренно решила ввести в своей гардероб. Даже сейчас в эпоху маскулинности и унисекса подобный аксессуар кажется чересчур рискованным, а вот Диана не стеснялась носить его ни с официальными костюмами, ни с вечерними платьями.

Знаковые образы принцессы Дианы Pinterest

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Принты

Для того, чтобы выглядеть на так как все, принцесса Диана прибегала к многим непривычным фэшн-трюкам. Одним из самых рискованных ее приемов было использование акцентных, ярких принтов. Геометрия всегда выглядела на ее угловатом теле слишком графично, но в эпоху “линейных” 80-х подобная вольность засчитывалась как модный тачдаун.

Знаковые образы принцессы Дианы Pinterest

Фэшн-пародии

Как истинная принцесса сердц Диана не боялась проявлять уважение к каждому из народов с помощью грамотно подобранной одежды. Индийские сари, луки в стиле “сафари”, удачно смотревшиеся в рамках ее волонтерских миссий, и даже костюм, имитирующий формулы легендарной британской гвардейской дивизии.

Знаковые образы принцессы Дианы Pinterest

Она не была красавицей в привычном понимание этого слова, но почему-то именно когда леди Ди входила в комнату, все взгляды были направленны на нее. Современники описывали ее как солнце, поглощающее все и всех, оставляющее один на один с серой реальностью сразу после своего исчезновения. Девушке, которая на протяжении всей своей жизни боролась с депрессией, булимией и анорексией, удалось не затеряться среди членов королевской семьи, а выделяться всякий раз появляясь на публике и даже после смерти. Отчаянно пытаясь спрятаться от настойчивых взглядов, она постоянно притягивали их к себе с новой разрушающей силой. Трагические обстоятельства ее жизни и гибели останутся самой печальной страницей истории современной Великобритании, но вместе с тем и самой стильной. Модные правила, которые увековечила леди Ди долгие годы остаются первостепенными, а кутюрье не устают транслировать ее персональный имидж в своих фэшн-очерках.

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