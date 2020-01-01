Королева сердец: ТОП-10 характерных деталей стиля принцессы Дианы
Женщина, которая не боялась показаться смешной или неугодной. Та, которая не стеснялась проявлять свой характер, даже если он выходил за рамки установленных правил. Принцесса Диана - символ поколения, но также и икона стиля, которая продолжает вдохновлять спустя почти тридцать лет после своей гибели. Сегодня, 1-го июля, леди Спенсер могло бы исполниться 59 лет, если бы не фатальные ошибки, совершенные ею на пути к мировому успеху. Она сумела увековечить себя в памяти человечества и как принцесса сердец, и как икона стиля, и как самая эксцентричная монаршая особа. С последним “титулом” с Дианой могли бы посоревноваться многие, но именно она возвела индивидуализм в правило поведения всех женщин, приходящих в королевскую семью извне. В честь дня рождения легендарной дамы Ivona вспоминает отличительные черты стиля принцессы Дианы, разбирая ее персональный имидж по молекулам.
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Образы принцессы Дианы
- Клетка
Виши, принц Уэльский и тартан - леди Ди обожала носить принтованные вещи, но особенной любовью пользовалась именно клетка. Домашние слаксы, габаритные макси-пальто и официальные костюмы-двойки - принцесса Диана отдавала дань уважения модной истории Великобритании, находя возможность добавить и долю своего собственного фэшн-видения в каждый образ.
- Бомберы
Разглядывая архивные фото принцессы Дианы, можно заметить, что ее особой страстью оставались спортивные вещи. Активно применять стиль “спортшик” леди Ди начала только после официального развода, но и этого времени хватило для того, чтобы продемонстрировать свое пристрастие к простым и незамысловатым вещам. Причем миксовать, к примеру бомбер, Диана любила с классическими лодочками и юбками-карандашами.
- Эклектика
Классика и женственность, “вестерн” и спортшик, кэжуал и вечерняя мода - принцессу Диану можно назвать королевой эклектичных 90-х. Именно благодаря умению сочетать несовместимое, ей удавалось даже на самых масштабных мероприятиях оставаться наиболее заметной особой.
- Монохром
Можно предположить, что любовь к монохромным комплектам принцесса Диана приобрела благодаря влиянию своей королевской свекрови. Но именно леди Ди вывела тотал-лук на абсолютно новый уровень. Дополнять одноцветные комплекты она решалась самыми непривычными деталями. Например, ее любимым приемом было использование цветных колготок в тон образу - смело и очень эксцентрично.
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- Классика 80-х
Стиль принцессы Дианы не сразу стал таким рафинированным и выверенным, как мы его привыкли видеть. Изначально, до встречи с ее персональным стилистом - Анной Харви, она выглядела как стандартная консервативная монаршая особа. Правда и тогда ей удавалось добавить в самый официальный лук толику доброты и нежности, присущие ее характеру. Строгие рукава-”буфы” удачно играют на контрасте с женственным цветочным принтом.
- Жемчуг
Многие даже не подозревают, что большинство роскошных украшений, запечатленных на фото, принцесса Диана приобретала в самых простых магазинах. Она любила шокировать публику, появляясь в бижутерии, и тихонько посмеиваясь, когда люди пытались угадать, каких тысяч стоило колье, которое она на самом деле приобрела за 60 фунтов. Вот только постоянной и непререкаемой любовью в аксессуарном гардеробе леди Ди пользовался именно жемчуг. Даже такая бунтарка умела ценить красоту самого достойного и аристократичного из драгоценных камней.
- Велосипедки
Прошлым летом мир сошел с ума по велосипедкам, которые модницам удавалось комбинировать и с мужскими блейзерами, и с кроп-топами. Моду на эти необычные шорты вернули сестры Кардашьян, несомненно, вдохновившись луками принцессы Дианы. Она обожала их носить в паре с кроссовками и свитшотом - просто, но невероятно круто.
- Индивидуализм
С многими фэшн-решениями принцессы Дианы не была согласна даже ее личный стилист - Анна Харви. Например, самая большая дискуссия между ними разгорелась вокруг галстуков-бабочек, которые леди Ди намеренно решила ввести в своей гардероб. Даже сейчас в эпоху маскулинности и унисекса подобный аксессуар кажется чересчур рискованным, а вот Диана не стеснялась носить его ни с официальными костюмами, ни с вечерними платьями.
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- Принты
Для того, чтобы выглядеть на так как все, принцесса Диана прибегала к многим непривычным фэшн-трюкам. Одним из самых рискованных ее приемов было использование акцентных, ярких принтов. Геометрия всегда выглядела на ее угловатом теле слишком графично, но в эпоху “линейных” 80-х подобная вольность засчитывалась как модный тачдаун.
- Фэшн-пародии
Как истинная принцесса сердц Диана не боялась проявлять уважение к каждому из народов с помощью грамотно подобранной одежды. Индийские сари, луки в стиле “сафари”, удачно смотревшиеся в рамках ее волонтерских миссий, и даже костюм, имитирующий формулы легендарной британской гвардейской дивизии.
Она не была красавицей в привычном понимание этого слова, но почему-то именно когда леди Ди входила в комнату, все взгляды были направленны на нее. Современники описывали ее как солнце, поглощающее все и всех, оставляющее один на один с серой реальностью сразу после своего исчезновения. Девушке, которая на протяжении всей своей жизни боролась с депрессией, булимией и анорексией, удалось не затеряться среди членов королевской семьи, а выделяться всякий раз появляясь на публике и даже после смерти. Отчаянно пытаясь спрятаться от настойчивых взглядов, она постоянно притягивали их к себе с новой разрушающей силой. Трагические обстоятельства ее жизни и гибели останутся самой печальной страницей истории современной Великобритании, но вместе с тем и самой стильной. Модные правила, которые увековечила леди Ди долгие годы остаются первостепенными, а кутюрье не устают транслировать ее персональный имидж в своих фэшн-очерках.
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