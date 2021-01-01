Андра Дэй рассекретила, встречается ли она с Брэдом Питтом

Певица Андра Дэй впервые прокомментировала слухи о романе с актером Брэдом Питтом.

В конце мая в СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт закрутил роман с младшей на 21 год певицей и актрисой Андрой Дэй. По слухам, парочка обменялась номерами телефонов за кулисами премии «Оскар».

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Недавно Андра сделала публичное заявление, в котором призналась, какие у нее на самом деле отношения с Брэдом. На красной дорожке премии BET Awards звезда фильма «Соединенные Штаты против Билли Холидей» дала короткое интервью изданию Entertainment Tonight, в котором рассекретила, что даже ни разу не встречалась с Питтом.

«О боже, мы никогда не встречались. Так что, когда я услышала слухи, то подумала: «О, хорошо». Моя сестра позвонила мне и спросила: «Ты встречалась с Брэдом Питтом?». Я сказала: «Думаю, да. Мы это сделали». Мы не встречаемся. Мы даже не знаем друг друга. Это весело. Это разрядило обстановку. В тот день кому-то было скучно. Но Брэд великолепен, супер талантлив, замечателен», - ответила на слухи Дэй, едва сдерживая смех.

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