Шварценеггер раскрыл детали развода, который длится уже 10 лет

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер расстались еще в 2011 году.

Похоже, известный американский политик и актер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер вскоре официально станет холостяком. Развод 73-летней кинозвезды с племянницей Джона Кеннеди, 65-летней журналисткой Марией Шрайвер, близок к завершению.

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Известно, что Мария подала документы на развод еще в июле 2011 года после того, как узнала, что у Арнольда есть внебрачный сын от домработницы. Однако, процесс расторжения брака пары затянулся на целых 10 лет.

Недавно в СМИ появились новые детали. Так, издание The Blast сообщило, что Шварценеггер подал заявление о разглашении всех документов, касающихся развода. Это обычно сигнализирует о том, что дело о расторжении брака подходит к концу. Такое заявление должно быть вручено другой стороне до или в то время, когда экс-супруги заключать соглашение, разрешающее вопросы раздела имущества и опеки над детьми.

Так, как у Арнольда и Марии не было брачного контракта, все их денежные активы и недвижимость будут разделены пополам. Четверо детей бывших возлюбленных уже взрослые, поэтому Шварценеггеру и Шрайвер не нужно решать вопросы об опеке.

Отметим, что что Арнольд Шварценеггер объявил о расставании с Марией Шрайвер всего через две недели после серебряной свадьбы.

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