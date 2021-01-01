ТОП-5 знаменитостей с глазами разного цвета

У кого из звезд мирового шоу-бизнеса гетерохромия.

Некоторые знаменитости носят на съемках и различных публичных мероприятиях линзы, чтобы скрыть необычную генную мутацию. У героев нашей подборки в раннем детстве появилась гетерохромия. Узнайте, у кого из звезд мирового шоу-бизнеса глаза разного оттенка.

Мила Кунис

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Популярная голливудская актриса родом из Черновцов в детстве страдала от хронического ирита (воспаления радужки глаза – ред.). Чтобы будущая кинозвезда не ослепла на правый глаз, ей сделали операцию. Однако, после перенесенной болезни цвет глаза приобрел другой оттенок. Теперь у Милы один глаз карий, а второй – серый.

Мила Кунис Getty Images

Милла Йовович

Многие удивятся тому, что Йовович тоже попала в ТОП звезд с гетерохромией. Но у голливудской актрисы, которая родилась в столице Украины, и вправду глаза разного цвета: один зеленый, другой – голубой. На съемках Милла обычно появляется в линзах.

Милла Йовович Getty Images

Джейн Сеймур

У британской актрисы и модели Джейн Сеймур, которая сыграла девушку Бонда в фильме «Живи и дай умереть», один глаз зеленого цвета, а другой наполовину карий.

Джейн Сеймур Getty Images

Генри Кавилл

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У звезды сериала «Ведьмак» секторная гетерохромия. Это значит, что оба глаза артиста одного цвета (голубого), но на левой радужке есть вкрапление карего оттенка.

Генри Кавилл Getty Images

Кейт Босуорт

У американской фотомодели и актрисы Кейт Босуорт гетерохромия из самого рождения. Левый глаз звезды голубой, а правый - наполовину голубой, а наполовину карий. Кейт гордится своей «изюминкой» и не скрывает мутацию от камер.

Кейт Босуорт Getty Images

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