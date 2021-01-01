Знаменитости, которые не скрывают «особенности» своего тела.

Шесть пальцев и заячья губа: ТОП-12 звезд с дефектами внешности Getty images

Этим знаменитостям удалось добиться мирового признания, несмотря на дефекты во внешности. Многие из них родились с физическими особенностями тела, другие же приобрели их после значительных травм или операций.

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У голливудской актрисы Холли Берри шесть пальцев на ноге. Родители звезды побоялись проводить операцию по удалению дефекта, когда Холли была маленькой. Повзрослев, Берри также не решилась распрощаться с лишним пальцем. Однако, актриса совершенно не стесняется своей особенности.

Холли Берри Getty images

Кинозвезда Эштон Кутчер не стесняется на телешоу демонстрировать левую ногу, на которой срослись средние пальцы. Похоже, артист даже счастлив, что у него есть такая «фишка».

Эштон Кутчер Getty images

У звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри не хватает верхней фаланги на правой руке. Еще в детском садике ему случайно прижали палец дверью, после чего медикам пришлось ампутировать часть пальца.

Мэттью Перри Getty images

У одной из самых красивых актрис Голливуда Элизабет Тейлор была редкая генетическая аномалия. Кинодива родилась с двойным рядом ресниц, из-за чего они всегда казались густыми.

Элизабет Тейлор Getty images

У актера фильма «Веном» Том Харди не разгибается мизинец правой руки. Кроме того, на нем не хватает верхней фаланги. Харди случайно травмировал палец, когда резал мясо на разделочной доске.

Том Харди Getty images

Чешская модель Каролина Куркова лишилась пупка в детстве после одной из операций. Вместо него на животе звезды подиумов можно увидеть татуировку, которая имитирует пупок.

Каролина Куркова Getty images

Исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс родился с заячьей губой. Сейчас артист часто носит усы и бороду, чтобы был не таким заметным большой шрам на лице от лечения дефекта.

Хоакин Феникс Getty images

А британская певица Лили Аллен родилась с тремя сосками. Лишний расположился прямо под левой грудью певицы.

Лили Аллен Getty images

У актрисы Тильды Суинтон такой же дефект, как у Аллен. Поговаривают, что в детстве будущая звезда говорила своим братьям, что лишний сосок на ее груди – это метка ведьмы.

Тильда Суинтон Getty images

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У звезды фильмов «Рокки» и «Рэмбо» Сильвестра Сталлоне «кривая» улыбка из-за травмы, которую он получил при рождении. На родах акушеры повредили ему голосовые связки, а левая часть лица на всю жизнь лишилась подвижности.

Сильвестр Сталлоне Getty images

У звезды «Игры престолов» Натали Дормер паралич лицевого нерва из-за родовой травмы. Однако, защемление можно рассмотреть только при расслабленном выражении лица актрисы.

Натали Дормер Getty images

Известная американская модель Хейли Бибер родилась с генетической мутацией под названием эктродактилия. Болезнь проявляется недоразвитием пальцев, из-за чего на руках девушки искривленные мизинцы.

Хейли Бибер Getty images

Автор: Наталия Коваленко

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