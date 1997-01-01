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Меган Фокс заявила, что она уже более 20 лет бисексуалка

Американская актриса Меган Фокс публично поддержала ЛГБТ-сообщество.

Меган Фокс
Меган Фокс
instagram.com/meganfox

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35-летняя Меган Фокс на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где продемонстрировала маникюр в цветах радужного флага и объявила себя бисексуалкой. Более того, знаменитость призналась, что считает себя бисексуалкой 20 лет, то есть в 15 лет она осознала, что ей нравятся как мужчины, так и женщины.

Под публикацией Меган написала так:

«Буква B в LGBTQIA уже более двух десятилетий», — сообщила звезда.

Стоит отметить, что аббревиатура LGBTQIA расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, интерсексуалы и асексуалы. Фокс относит себя к третьей гендерной идентичности.

Поклонники поддержали любимую актрису в комментариях, оценив ее смелость:

«Это храбро!»

«Дорогая, ты заставила нас осознать, что у многих из нас есть Б».

«Бисексуальная королева».

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Теги: Меган Фокс, новости, бисексуальность звезд, каминг-аут
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Источник: ivonа bigmir)net

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