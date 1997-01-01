Знаменитости, которые скрывают личную жизнь

Некоторые знаменитости настолько привыкают к публичности, что делают шоу из своих отношений.

Марго Робби и Джейми Дорнан instagram.com

Читай также: Знаменитости, которые были бездомными до того, как добились успеха

Мы предлагаем вспомнить о звездах, которые скрывают штамп в паспорте и не выставляют на показ отношениях ради пиара.

Марго Робби и Том Акерли

Австралийская актриса Марго Робби познакомилась со своим будущим мужем на съемках фильма, где Том работал режиссером. Пара не комментировала свои отношения до тех пор, пока в 2016 году они не сыграли свадьбу. Актриса лишь подтвердила информацию о том, что вышла замуж, не вдаваясь в подробности. А единственным снимком с торжества стал хулиганский кадр с кольцом на пальце.

Джейми Дорнан Амелия Уорнер

Несмотря на то, что Джейми Дорнана упрекают в любвеобильности, он уже не первый год женат на Амелии Уорнер, которая оставила карьеру актрисы с тех пор, как начала встречаться с ним. Пара поженилась в 2013 году и воспитывает 3 дочек.

Джейми Дорнан Амелия Уорнер gettyimages.com

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода не рассекречивает имя отца второй дочери. Знаменитость усиленно намекала, что отец девочки лидер группы «Раммштайн» Тилль Линдеманн, и даже назвала дочь Тильдой. Однако прямых вопросов журналистов певица избегает, уклончиво отвечая, что не может говорить об этом из-за «контракта». Тем не менее, Лобода уверяет, что в личной жизни у нее все «шикарно».

Аманда Сейфрид и Томас Садоски

Американская актриса Аманда Сейфрид уверила, что слишком часто играла в кино невест, поэтому собственную свадьбу ей хотелось сделать максимально камерной. На церемонии бракосочетания Аманды Сейфрид и Томаса Садоски, кроме жениха и несеты присутствовал лишь священник. Пара не любит светские мероприятия и предпочитает проводить свободное время с дочкой.

Кэти Холмс и Джейми Фокс

Кэти Холмс и Джейми Фокс вместе уже около 10 лет, однако свои отношения они ни разу не комментировали. Ходя слухи, что Холмс подписала контракт после развода с Томом Крузом, в котором обязывалась не афишировать свою личную жизнь в течение 5 лет. Дочь Фокса призналась, что очень рада за отца, поскольку он действительно счастлив с Холмс.

Кэти Холмс и Джейми Фокс gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.