Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Знаменитости, которые скрывают личную жизнь

Спецтема: Звёздные подборки
Некоторые знаменитости настолько привыкают к публичности, что делают шоу из своих отношений.

Марго Робби и Джейми Дорнан
Марго Робби и Джейми Дорнан
instagram.com

Читай также: Знаменитости, которые были бездомными до того, как добились успеха

Мы предлагаем вспомнить о звездах, которые скрывают штамп в паспорте и не выставляют на показ отношениях ради пиара.

Марго Робби и Том Акерли

Австралийская актриса Марго Робби познакомилась со своим будущим мужем на съемках фильма, где Том работал режиссером. Пара не комментировала свои отношения до тех пор, пока в 2016 году они не сыграли свадьбу. Актриса лишь подтвердила информацию о том, что вышла замуж, не вдаваясь в подробности. А единственным снимком с торжества стал хулиганский кадр с кольцом на пальце.

Джейми Дорнан Амелия Уорнер

Несмотря на то, что Джейми Дорнана упрекают в любвеобильности, он уже не первый год женат на Амелии Уорнер, которая оставила карьеру актрисы с тех пор, как начала встречаться с ним. Пара поженилась в 2013 году и воспитывает 3 дочек.

Джейми Дорнан Амелия Уорнер
Джейми Дорнан Амелия Уорнер
gettyimages.com

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода не рассекречивает имя отца второй дочери. Знаменитость усиленно намекала, что отец девочки лидер группы «Раммштайн» Тилль Линдеманн, и даже назвала дочь Тильдой. Однако прямых вопросов журналистов певица избегает, уклончиво отвечая, что не может говорить об этом из-за «контракта». Тем не менее, Лобода уверяет, что в личной жизни у нее все «шикарно».

Аманда Сейфрид и Томас Садоски

Американская актриса Аманда Сейфрид уверила, что слишком часто играла в кино невест, поэтому собственную свадьбу ей хотелось сделать максимально камерной. На церемонии бракосочетания Аманды Сейфрид и Томаса Садоски, кроме жениха и несеты присутствовал лишь священник. Пара не любит светские мероприятия и предпочитает проводить свободное время с дочкой.

Кэти Холмс и Джейми Фокс

Кэти Холмс и Джейми Фокс вместе уже около 10 лет, однако свои отношения они ни разу не комментировали. Ходя слухи, что Холмс подписала контракт после развода с Томом Крузом, в котором обязывалась не афишировать свою личную жизнь в течение 5 лет. Дочь Фокса призналась, что очень рада за отца, поскольку он действительно счастлив с Холмс.

Кэти Холмс и Джейми Фокс
Кэти Холмс и Джейми Фокс
gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: личная жизнь звезд, Марго Робби, Кэти Холмс, Аманда Сейфрид, Светлана Лобода, Джейми Дорнан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь