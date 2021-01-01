Знаменитости, которые бросили карьеру и стали затворниками

Пока многие мечтают об известности и многомиллионных гонорарах, некоторые звезды добровольно отказались от этого, решив остаться в тени.

Сара Мишель Геллар и Джонатан Беннет gettyimages.com

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Предлагаем ознакомиться со знаменитостями, которые променяли роскошь на затворничество.

Сара Мишель Геллар

Благодаря участию в сериале «Баффи – истребительница вампиров» Сара Геллар стала одной из главных телевизионных звезд. Удивительно, но актерская деятельность показалась Геллар не такой уж интересной, поэтому она выбрала индустрию здоровья и основала компанию FoodStirs, занимающуюся производством органической продукции.

Сара Мишель Геллар gettyimages.com

Никки Блонски

Никки Блонски стала популярной после яркой роли в мюзикле «Лак для волос». Однако после фильма она не смогла найти другие хорошие роли, поэтому выучилась на профессионального парикмахера, а затем косметолога и визажиста. Сейчас она работает в нью-йоркском салоне красоты, что и является ее основным источником дохода.

Никки Блонски gettyimages.com

Джонатан Беннет

После роли в фильме «Дрянные девчонки» Джонатану были открыты двери как в актерский, так и в модельный мир, однако его такие перспективы не устраивали. Беннет осознал, что актерская жизнь ему не подходит, поэтому решил стать фитнес-инструктором.

Джонатан Беннет gettyimages.com

Фредди Принц-младший

Фредди Принц-младший был звездой сверхпопулярных фильмов 90-х «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Это все она». Он мог построить блестящую карьеру в кино, однако предпочел кулинарию. Фредди Принц-младший продолжает сниматься в небольших проектах, однако страстью его жизни является готовка. Более того, он даже выпустил кулинарную книгу.

Фредди Принц-младший gettyimages.com

Скандар Кейнс

Звезда киноленты «Хроники Нарнии» Скандар Кейнс решил полностью посвятить себя политике, став советником в парламенте. Видимо, влиять на жизни людей ему оказалось гораздо важнее мировой славы.

Скандар Кейнс gettyimages.com

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