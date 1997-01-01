Знаменитости, которые убили людей в реальной жизни

Знаменитости с легкостью могут перевоплотиться в иных людей на съемочной площадке, а в реальной жизни их поступки могут иметь трагические последствия.

Ребекка Гэйхарт и Константин Меладзе gettyimages.com

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Предлагаем ознакомиться с известными личностями, которые убили человека.

Константин Меладзе

Украинский продюсер Константин Меладзе насмерть сбил 30-летнюю мать двоих детей из поселка Козин, причем дело было на зебре в районе трассы, соединяющей Киев и Обухов. Знаменитость не скрывался с места аварии, не употреблял спиртные напитки и не отрицал того, что вел авто. Несмотря на то, что было заведено уголовное дело, Константин прошел по нему в качестве свидетеля. Меладзе договорился с родней погибшей украинки, что будет содержать сирот.

Константин Меладзе instagram.com/meladzemusic

Майкл Джейс

В мае 2014 года американский актер Майкл Джейс совершил убийство на глазах сыновей. Знаменитость приревновал свою жену, которая поздно вернулась домой с работы, и выстрелил возлюбленной в спину, а затем в ноги. Он сразу вызвал полицию, но опоздал: копы уже мчались к нему домой, получив звонок от соседей. Суд приговорил Майкла к 40 годам тюремного заключения.

Майкл Джейс gettyimages.com

Вальтрауд Майер

Немецкая оперная певица Вальтрауд Майер убила своего престарелого мужа Германа Хилла из-за жажды денег. На его счету было 5,5 миллионов евро. После убийства мужа Майер устроила «кастинг» на его роль. Замысел был таков: выдать самозванца за мужа, заставить его переписать деньги на ее счет, дать вознаграждение и расстаться, как в море корабли. Поскольку супруги жили скромно в маленькой деревне, и редко попадались на глаза соседям, она была уверена, что подмену никто не заметит. Однако женщину сдал полицейским один их мужчин, который не прошел «кастинг».

Вальтрауд Майер gettyimages.com

Ребекка Гэйхарт

В 2001 году американская актриса кино и телевидения Ребекка Гэйхарт сбила насмерть ребенка, которому было всего 9 лет. На суде знаменитость отрицала свою виновность. Ее приговорили к трем годам условно.

Ребекка Гэйхарт gettyimages.com

Снуп Догг

Американский рэпер Снуп Догг был арестован во время церемонии награждения MTV. Его выдвинули обвинения в убийстве члена конкурирующей банды, Филиппа Волдермариума. В числе подозреваемых оказались двое людей из окружения артиста, включая его телохранителя, который лично застрелил Филиппа. Адвокатам удалось доказать, что убийство было актом самозащиты, поскольку Волдермариум угрожал Снупу и его друзьям оружием.

Снуп Догг gettyimages.com

Автор: Дарья Котляр

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