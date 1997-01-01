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Знаменитости, которые убили людей в реальной жизни

Спецтема: Звёздные подборки
Знаменитости с легкостью могут перевоплотиться в иных людей на съемочной площадке, а в реальной жизни их поступки могут иметь трагические последствия.

Ребекка Гэйхарт и Константин Меладзе
Ребекка Гэйхарт и Константин Меладзе
gettyimages.com

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Предлагаем ознакомиться с известными личностями, которые убили человека.

Константин Меладзе

Украинский продюсер Константин Меладзе насмерть сбил 30-летнюю мать двоих детей из поселка Козин, причем дело было на зебре в районе трассы, соединяющей Киев и Обухов. Знаменитость не скрывался с места аварии, не употреблял спиртные напитки и не отрицал того, что вел авто. Несмотря на то, что было заведено уголовное дело, Константин прошел по нему в качестве свидетеля. Меладзе договорился с родней погибшей украинки, что будет содержать сирот.

Константин Меладзе
Константин Меладзе
instagram.com/meladzemusic

Майкл Джейс

В мае 2014 года американский актер Майкл Джейс совершил убийство на глазах сыновей. Знаменитость приревновал свою жену, которая поздно вернулась домой с работы, и выстрелил возлюбленной в спину, а затем в ноги. Он сразу вызвал полицию, но опоздал: копы уже мчались к нему домой, получив звонок от соседей. Суд приговорил Майкла к 40 годам тюремного заключения.

Майкл Джейс
Майкл Джейс
gettyimages.com

Вальтрауд Майер

Немецкая оперная певица Вальтрауд Майер убила своего престарелого мужа Германа Хилла из-за жажды денег. На его счету было 5,5 миллионов евро. После убийства мужа Майер устроила «кастинг» на его роль. Замысел был таков: выдать самозванца за мужа, заставить его переписать деньги на ее счет, дать вознаграждение и расстаться, как в море корабли. Поскольку супруги жили скромно в маленькой деревне, и редко попадались на глаза соседям, она была уверена, что подмену никто не заметит. Однако женщину сдал полицейским один их мужчин, который не прошел «кастинг».

Вальтрауд Майер
Вальтрауд Майер
gettyimages.com

Ребекка Гэйхарт

В 2001 году американская актриса кино и телевидения Ребекка Гэйхарт сбила насмерть ребенка, которому было всего 9 лет. На суде знаменитость отрицала свою виновность. Ее приговорили к трем годам условно.

Ребекка Гэйхарт
Ребекка Гэйхарт
gettyimages.com

Снуп Догг

Американский рэпер Снуп Догг был арестован во время церемонии награждения MTV. Его выдвинули обвинения в убийстве члена конкурирующей банды, Филиппа Волдермариума. В числе подозреваемых оказались двое людей из окружения артиста, включая его телохранителя, который лично застрелил Филиппа. Адвокатам удалось доказать, что убийство было актом самозащиты, поскольку Волдермариум угрожал Снупу и его друзьям оружием.

Снуп Догг
Снуп Догг
gettyimages.com

Автор: Дарья Котляр

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Теги: знаменитости, Снуп Догг, Ребекка Гэйхарт, Вальтрауд Майер, Майкл Джейс, Константин Меладзе
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Источник: ivonа bigmir)net

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