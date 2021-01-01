Знаменитости, которые комплексуют из-за внешности
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Предлагаем ознакомиться со звездами, которые стесняются своей внешности.
Анджелина Джоли
Девушки по всему миру стремятся быть похожими на Джоли, прибегая к помощи пластических хирургов. Представительницы прекрасного пола считают, что их губы слишком тонкие, и увеличивают их, но мало кто догадывается, что Анджелина комплексует из-за слишком пухлых губ.
Синди Кроуфорд
Американская супермодель Синди Кроуфорд комплексует из-за маленького размера груди. Более того, модель не носит одежду с глубоким декольте.
Дженнифер Лоуренс
Американская актриса Дженнифер Лоуренс считает себя полной, а ее бюст кажется ей слишком большим.
Пэрис Хилтон
Американская киноактриса Пэрис Хилтон стесняется 42-го размера обуви, который она носит. Чтобы скрыть этот, по ее мнению, недостаток она выбирает обувь на высоком каблуке.
Ева Лонгория
Американская актриса Ева Лонгория стесняется своих рук. Знаменитость уверена, что у нее огромные суставы на пальцах.
Уилл Смит
Американский актер Уилл Смит признался, что никогда не был в восторге от своих ушей. В детстве одноклассники его называли «слоненком Дамбо», из-за чего он очень переживал.
Кира Найтли
Британская актриса Кира Найтли комплексует из-за своей худобы и маленького размера груди.
Том Круз
Американский актер Том Круз комплексует из-за своего роста, поэтому артист покупает обувь с завышенной подошвой.
Автор: Дарья Котляр
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