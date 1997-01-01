Знаменитости, которые носили брекеты

Многим знаменитостям пришлось носить брекеты, чтобы окружающие восхищались их голливудской улыбкой.

Бейонсе и Криштиану Роналду gettyimages.com

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Предлагаем узнать, кто из знаменитостей получил улыбку на миллион благодаря брекетам.

Анджелина Джоли

В средней школе Анджелина Джоли носила брекеты, из-за чего становилась объектом насмешек со стороны сверстников. Однако это закалило характер будущей актрисы, и теперь она улыбается всем невзгодам назло.

Анджелина Джоли instagram.com/stomatologia_bishkek.kg

Бейонсе

В 2013 году Бейонсе установила брекеты, чтобы исправить прикус. Брекеты у певицы были не простые, а золотые, поэтому она широко улыбалась на камеру при любой возможности. Сама артистка уверяла, что в своем поступке видела социальную миссию. Демонстрируя брекеты, она хотела, чтобы другие обладатели «железа» не стеснялись улыбаться.

Бейонсе instagram.com/stomatologia_bishkek.kg

Гвен Стефани

Американская певица Гвен Стефани не скрывала, что ей нравилось носить брекеты, поскольку они были частью ее рок-имиджа.

Гвен Стефани instagram.com/stomatologia_bishkek.kg

Том Круз

Американский актер Том Круз прошел долгий путь, чтобы добиться голливудской улыбки. От природы у знаменитости кривые зубы разного размера, похожие на неровный забор. Сперва он долго носил брекеты, а потом поставил виниры.

Том Круз instagram.com/stomatologia_bishkek.kg

Криштиану Роналду

Не нужно быть фанатом футбола, чтобы знать Криштиану Роналду. Многим спортсмен запомнился своей идеальной внешностью, однако так было не всегда. В юности он был не самым красивым парнем, относил брекеты, чтобы исправить свою улыбку. Позже стоматологи очень постарались, и теперь его улыбку можно назвать голливудской.

Криштиану Роналду instagram.com/stomatologia_bishkek.kg

Регина Тодоренко

Украинская телеведущая Регина Тодоренко совсем недавно установила брекеты, чтобы избежать проблем с шеей и спиной, поскольку физическое развитие начинается с полости рта. По словам знаменитости, эстетический вопрос ее волновал меньше всего. Своим примеров звезда доказывает, что улучшать свой внешний вид и здоровье никогда не поздно, даже, если тебе немного за 30.

Регина Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

Автор: Дарья Котляр

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