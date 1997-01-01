Знаменитости, которые носили брекеты
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Предлагаем узнать, кто из знаменитостей получил улыбку на миллион благодаря брекетам.
Анджелина Джоли
В средней школе Анджелина Джоли носила брекеты, из-за чего становилась объектом насмешек со стороны сверстников. Однако это закалило характер будущей актрисы, и теперь она улыбается всем невзгодам назло.
Бейонсе
В 2013 году Бейонсе установила брекеты, чтобы исправить прикус. Брекеты у певицы были не простые, а золотые, поэтому она широко улыбалась на камеру при любой возможности. Сама артистка уверяла, что в своем поступке видела социальную миссию. Демонстрируя брекеты, она хотела, чтобы другие обладатели «железа» не стеснялись улыбаться.
Гвен Стефани
Американская певица Гвен Стефани не скрывала, что ей нравилось носить брекеты, поскольку они были частью ее рок-имиджа.
Том Круз
Американский актер Том Круз прошел долгий путь, чтобы добиться голливудской улыбки. От природы у знаменитости кривые зубы разного размера, похожие на неровный забор. Сперва он долго носил брекеты, а потом поставил виниры.
Криштиану Роналду
Не нужно быть фанатом футбола, чтобы знать Криштиану Роналду. Многим спортсмен запомнился своей идеальной внешностью, однако так было не всегда. В юности он был не самым красивым парнем, относил брекеты, чтобы исправить свою улыбку. Позже стоматологи очень постарались, и теперь его улыбку можно назвать голливудской.
Регина Тодоренко
Украинская телеведущая Регина Тодоренко совсем недавно установила брекеты, чтобы избежать проблем с шеей и спиной, поскольку физическое развитие начинается с полости рта. По словам знаменитости, эстетический вопрос ее волновал меньше всего. Своим примеров звезда доказывает, что улучшать свой внешний вид и здоровье никогда не поздно, даже, если тебе немного за 30.
Автор: Дарья Котляр
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