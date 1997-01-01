Знаменитости, которые были бездомными до того, как добились успеха

Сложно поверить, что успешные знаменитости оставались без крыши над головой, и ночевали прямо на улице.

Расскажем о знаменитостях, которые прошли тернистый путь, прежде чем стать известными.

Хэлли Берри

Мама американской киноактрисы Хэлли Берри не верила в потенциальный успех дочери, поэтому, когда она переехала в Нью-Йорк из Огайо, то осталась без всякой поддержки. Денег у Хэлли едва хватало на еду, поэтому ночевать приходилось в приюте для бездомных. Однако вскоре Берри получила свою первую роль на ТВ, и ее карьера начала набирать обороты, а вместе с этим улучшилось материальное положение.

Роуз Макгоуэн

Американская актриса Роуз Макгоуэн призналась, что в подростковом возрасте она год провела, будучи бездомной. В детстве родители увезли Роуз в Италию, где она выросла в общине религиозного культа, однако девочка сбежала из дома, употребляла наркотики и жила на улице с 13 лет.

«Спорю, что я – единственная актриса в шоу Аарона Спеллинга (1923-2006), которая когда-то была бездомной», сказала актриса в интервью журналу Interview.

Джим Керри

Американский актер Джим Керри не был по-настоящему бездомным, однако в детстве ему пришлось жить вместе с родителями в микроавтобусе, поскольку у них наступили тяжелые времена. Более того, актер подрабатывал дворником и сторожем.

Дэниел Крэйг

Сложно представить, что настоящий Джеймс Бонд, который сейчас может позволить себе все, что захочет, спал на лавках в парке Лондона, потому что ему негде было ночевать.

Дженнифер Лопес

Родители популярной исполнительницы не поддержали ее идею отправиться в Голливуд, поэтому она рискнула и покинула родной дом в погоне за мечтой.

«Мы с мамой столкнулись лбами. Я не хотела идти в колледж, я хотела попробовать танцевать на полную ставку. Поэтому мы разошлись», – делится Джей Ло.

Лопес пришлось спать в танцевальной студии на софе, однако она знала, что такова цена популярности.

«Я была бездомной, но сказала матери: «Вот что я должна сделать». Через несколько месяцев я получила танцевальную работу в Европе», – отметила Дженнифер.

Автор: Дарья Котляр

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