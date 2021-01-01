Ольга Фреймут научила, как правильно обращаться к незнакомцам

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала своим подписчикам, как правильно обращаться к незнакомым мужчинам и женщинам.

Ольга Фреймут instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала поучительное видео, где рассказала, как правильно обращаться к незнакомцам. По словам знаменитости, вызвать раздражение собеседника можно первыми сказанными словами, в особенности, если указать на его возраст.

«Как по этикету обращаться к незнакомцам: «женщина», «мужчина»? нет, нет, нет. Лучше: «простите», «извините». Можно и «пан» или «пани»... А вас раздражает, когда обращаются «женщина», а вы в душе - юная нимфа?», - спросила она у подписчиков.

Поклонники поблагодарили Фреймут за ценный совет, и припомнили ей, что она и сама позволяла себе обращение «женщина» во времена «Ревизора». Ольге пришлось оправдаться.

«В ревизоре, сама так обращалась» и «да-да, я помню «жіночко» 😁» - написали ей. «Обращалась «пани жінко», чтобы усилить соответствующее отношение», - ответила звезда.

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