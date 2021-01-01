Джиджи Хадид планирует покинуть моделинг

Американская супермодель Джиджи Хадид шокировала фанатов неожиданным признанием.

Джиджи Хадид instagram.com/gigihadid

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В недавнем интервью Джиджи Хадид откровенно рассказала, что больше не хочет заниматься моделингом. По словам знаменитости, она достигла всего, к чему стремилась в индустрии моды, именно поэтому решила сменить род деятельности.

«Я воплотила в жизнь все мои мечты о моде и подумала: «что же теперь?». Мне не нужна новая обложка или рекламная кампания. Я бы предпочла оставить это место для нового лица, кого-то, для кого это действительно важно. Для человека, чья жизнь изменится благодаря карьере», – призналась Джиджи.

Звезда планирует реализоваться в дизайнерском бизнесе.

«Я работаю над дизайнерскими идеями с точки зрения моего собственного бренда. Я бы хотела найти нишу, в которую, по моему мнению, было бы круто вывести в свет бренд с моим именем».

Также Джиджи призналась, что с рождением дочери ее взгляды на жизнь изменились. Теперь она хочет иметь более стабильную работу. Более того, Хадид предпочла бы ходить в офис, а не быть в постоянных путешествиях.

«Мне бы понравилось ходить в один и тот же офис или студию несколько дней в неделю, с одной и той же командой, одними и теми же людьми, где будет небольшая игровая комната, которую я могу сделать для Хаи у себя на работе», – поделилась звезда.

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