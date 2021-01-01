55-летний Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом
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Сегодня, 15 июня, в 2:40 ночи, у Виктора Павлика и его 27-летней супруги родился сын. Мальчика назвали Михаилом. Радостной новостью артист поделился на своей странице в Инстаграм, опубликовав совместное фото с супругой и новорожденным сыном из роддома.
«Сегодня, 15 июня 2021, в 2:40, Миша Павлик. 53 см, 3400 г. Слава Господу Богу!» – подписал фото Виктор.
Для Павлика малыш стал четвертым ребенком, у певца есть взрослые сын и дочь. Еще один сын артиста ушел из жизни в августе прошлого года из-за онкологического заболевания. Для молодой супруги Виктора ребенок стал первенцем.
Поклонники поздравили новоиспеченных родителей, написав теплые слова в комментариях:
«Поздравляю! Здоровья вашему малышу!»
«Поздравляю! Пусть растет здоровеньким и счастливеньким».
«Мы все его ждали! Слава Богу».
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