55-летний Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом

Украинский певец Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова instagram.com/viktorpavlik

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Сегодня, 15 июня, в 2:40 ночи, у Виктора Павлика и его 27-летней супруги родился сын. Мальчика назвали Михаилом. Радостной новостью артист поделился на своей странице в Инстаграм, опубликовав совместное фото с супругой и новорожденным сыном из роддома.

«Сегодня, 15 июня 2021, в 2:40, Миша Павлик. 53 см, 3400 г. Слава Господу Богу!» – подписал фото Виктор.

Для Павлика малыш стал четвертым ребенком, у певца есть взрослые сын и дочь. Еще один сын артиста ушел из жизни в августе прошлого года из-за онкологического заболевания. Для молодой супруги Виктора ребенок стал первенцем.

Поклонники поздравили новоиспеченных родителей, написав теплые слова в комментариях:

«Поздравляю! Здоровья вашему малышу!» «Поздравляю! Пусть растет здоровеньким и счастливеньким». «Мы все его ждали! Слава Богу».

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