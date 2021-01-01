Пугачева лишилась главной роли в фильме из-за Ротару

Алла Пугачева должна была сыграть главную роль в фильме «Душа», но в последний момент певицу заменили Софией Ротару.

Алла Пугачева и София Ротару instagram.com

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В недавнем интервью советский актер Ивар Калныньш рассказал, что в свое время Софии Ротару досталась роль, на которую претендовала Примадонна. Более того, певицу заменили Софией Ротару буквально в последний момент. По словам Ивара, основной причиной стало расставание Пугачевой с ее супругом Александром Стефановичем, который был режиссером картины.

«Не будет Пугачевой, будет Ротару», – вспомнил слова Стефановича актер.

Также Калныньш вспомнил о знакомстве с Ротару в Крыму. Актер признался, что не сразу узнал певицу.

«Привет, а ты к нам на съемки прилетел? Я растерянно говорю: «Да». И вдруг понимаю, что передо мной София Ротару».

Ивар рассказал, что Софии Ротару удавалось избегать повышенного внимания поклонников, поскольку на сцену она выходила только с распущенными волосами, а в повседневной жизни собирала свои локоны в пучок. Поэтому фанаты ее попросту не узнавали.

Ходили слухи о конкуренции и взаимной неприязни Ротару и Пугачевой, однако звезды никак не комментировали данную информацию. Сейчас же они поздравляют друг друга с праздниками и порой обмениваются несколькими сообщениями под постами.

Алла Пугачева и София Ротару instagram.com

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