Ани Лорак скрывает свои доходы: прокуратура проверит бизнес певицы

Прокуратура начала работу по делу Ани Лорак о неуплате налогов.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

Читай также: УЕФА запретил футболистам трогать бутылки на Евро-2020

По данным Telegram-канала «Звездач», прокуратора заинтересовалась компанией ООО «Ани Лорак Продакшн», с помощью которой она ведет свою концертную деятельность. Теперь компанию артистки ждет проверка, поскольку суммы взносов не соответствуют заработку певицы.

«Поскольку прокурорам дан «зеленый свет» на проведение проверки на высшем уровне, можно не сомневаться, что они проведут качественное расследование», - заявила депутат Госдумы Тамара Плетнева, которая инициировала проверку ООО «Ани Лорак Продакшн».

Отмечается, что формально на счет компании от концертной деятельности за 2019 поступило 2000 долларов, в то время, как за один концерт Ани Лорак получает примерно 48 000 долларов. До пандемии у артистки было не менее 60 концертов в год.

Напомним, что компанию Ани Лорак уже хотели закрыть в России, однако ей удалось отстоять свой бизнес.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.