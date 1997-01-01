Крисси Тейген едва не довела до самоубийства дизайнера

Известный дизайнер Майкл Костелло признался, что из-за Крисси Тейген он едва не лишился работы и хотел покончить с собой.

Майкл Костелло и Крисси Тейген gettyimages.com

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Майкл Костелло, наряды которого носили Бейонсе, Ким Кардашьян и многие другие звезды, на своей странице в Инстаграм рассказал, что в 2014 году получил комментарий от Тейген, которая обвинила его в расизме. Как оказалось, по Сети разлетелся снимок, на котором Костелло якобы употребил не толерантное N-слово. Факт подделки был доказан, однако Крисси не захотела извиняться.

«Она сказала мне, что моя карьера закончена и что с этого момента все двери для меня будут закрыты», — написал Костелло.

После этого конфликта у Майкла начались проблемы, поскольку от сотрудничества с ним отказались многие бренды и люди из модной индустрии.

«Я регулярно получал сообщения и звонки от наших общих друзей и коллег о том, что она и Моника Роуз, влиятельный стилист в области моды, угрожали людям и брендам, что, если они будут как-то связаны со мной, те не будут работать ни с кем из них», — поделился Костелло.

По словам Майкла, он пытался сделать все возможное, чтобы Тейген и Роуз выслушали его и не верили лжи, однако они не дали ему этот шанс. Тогда у Костелло и появились мысли о самоубийстве.

Майкл признался, что еще не оправился от травмы, которую пережил.

«Я все еще не могу оправиться от травмы, которую пережил. Я не прошу у вас сочувствия. Я особенно не прошу сочувствия у Крисси Тейген, Моники Роуз и тех, кто поверил лживым рассказам, которые они слышали обо мне. Я просто хочу освободиться от этого», — заключил он.

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