Жена Виктора Павлика показала подарок в честь рождения сына

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассекретила, какой подарок получила за рождение сына.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик instagram.com/viktorpavlik

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Молодая жена Виктора Павлика ночью 15 июня родила сына Михаила. Известный певец поблагодарил свою возлюбленную за рождение сына и подарил ей золотое кольцо с фианитом и изображением ножки младенца. Стоимость изделия составляет 6 тысяч гривен. Екатерина уже успела похвастаться подарком от любимого, поделившись видео и фото в инстаграм-сторис.

Девушка опубликовала трогательный кадр, где новорожденный держит своими ручками ее руку, на которой красуется драгоценный и особенный подарок.

Подарок Репяховой от Павлика instagram.com/repyahovakate

Сейчас Репяхова наслаждается каждым моментом в статусе мамы, поэтому как можно больше времени проводит с ребенком и мужем.

После родов Виктор Павлик рассказал, что новоиспеченная мама и малыш чувствуют себя хорошо. Они еще находятся в одном из киевских частных роддомов. Также звездный папа признался, что сын похож на него.

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