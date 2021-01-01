Жена Виктора Павлика показала подарок в честь рождения сына
Читай также: Представители Вакарчука прокомментировали его новый роман
Молодая жена Виктора Павлика ночью 15 июня родила сына Михаила. Известный певец поблагодарил свою возлюбленную за рождение сына и подарил ей золотое кольцо с фианитом и изображением ножки младенца. Стоимость изделия составляет 6 тысяч гривен. Екатерина уже успела похвастаться подарком от любимого, поделившись видео и фото в инстаграм-сторис.
Девушка опубликовала трогательный кадр, где новорожденный держит своими ручками ее руку, на которой красуется драгоценный и особенный подарок.
Сейчас Репяхова наслаждается каждым моментом в статусе мамы, поэтому как можно больше времени проводит с ребенком и мужем.
После родов Виктор Павлик рассказал, что новоиспеченная мама и малыш чувствуют себя хорошо. Они еще находятся в одном из киевских частных роддомов. Также звездный папа признался, что сын похож на него.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Пугачева лишилась главной роли в фильме из-за Ротару
- 55-летний Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.