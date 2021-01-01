Анастасия Приходько призналась, сколько денег тратит в месяц

Украинская поп-певица Анастасия Приходько призналась, что не скупится ни на семью, ни на дом.

Анастасия Приходько instagram.com/prykhodko_official

Читай также: Елена Кравец рассказала о соперничестве в «Женском квартале»

В недавнем интервью Анастасия Приходько рассекретила сумму, которая ей необходима ежемесячно. По словам знаменитости, в месяц на содержание дома площадью 200 квадратных метров и на семью из пяти человек необходимо около 82 тысяч гривен.

Артистка признается, что большую часть денег тратит на еду и детей. К примеру, за один поход в магазин звезда может отдать около 10 тысяч гривен, прикупив обновки сыну или дочери. А вот на продукты нужна сумма побольше – ориентировочно 20 тысяч гривен.

«Я захожу в супермаркет и так, чтобы нам хватило на три-четыре дня, – полторы тысячи гривен», – рассказала знаменитость.

Анастасия отметила, что никогда не смотрит на цены, покупая все, чего душа пожелает.

«Я транжира, не умею обращаться с деньгами. Жизнь одна, и я не хочу всю свою жизнь посвятить тому, чтобы на что-то откладывать. Если я это хочу – покупаю это. Я думаю, что живу нормально и не шикую», – заявила Приходько.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.