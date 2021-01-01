Елена Кравец рассказала о соперничестве в «Женском квартале»

Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец откровенно высказалась о соперничестве на проекте «Женский квартал».

Елена Кравец instagram.com/lennykravets

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В недавнем интервью Елена Кравец вспомнила о работе в проекте «Женский квартал», и рассказала о конкуренции и поддержке в профессии. По словам знаменитости, она замечала, что девушки переживают о количестве ролей, однако явной конкуренции между ними не было.

«В «Женском Квартале» не было конкуренции, во всяком случае я ее не замечала. Я видела, что каждая переживала, сколько будет у нее ролей, как она проявится. Я девчонок очень люблю, они крутые и талантливые. И вообще, в «Женском Квартале» сумасшедшая энергетика и особое электричество. Мне кажется, это чувствуют зрители», - отметила актриса.

Елена Кравец не так давно покинула «Женский квартал», и после этого объявила, что станет ведущей шоу в прямом эфире «Твой день».

«Сейчас я стала частью команды нового шоу. Я волнуюсь, потому что нет опыта работы в прямом эфире. Но атмосфера, которую я успела прочувствовать, мне уже нравится» - делилась мыслями звезда.

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