Кира Найтли заявила, что все женщины подвергались харассменту

Британская актриса Кира Найтли рассказала, что почти каждая женщина в своей жизни сталкивалась с харассментом.

Кира Найтли gettyimages.com

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В недавнем интервью изданию Harper`s Bazaar Кира Найтли рассказала, что не знает ни одной женщины, которая не подвергалась бы харассменту. Более того, знаменитость призналась, что сама стала жертвой домогательств. По словам знаменитости, она знает много историй от знакомых женщин, которым приходилось принимать меры предосторожности, чтобы спокойно вернуться домой в одиночестве.

«Я не знаю ни одной женщины, которая не подвергалась бы преследованиям, в той или иной степени. Речь идет и о неуместных прикосновениях, и о близких отношениях, в которых мужчина вдруг говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить по лицу. Когда женщины начали перечислять все меры предосторожности, которые они принимают, возвращаясь домой, я подумала, что делаю все то же и даже не задумываюсь об этом», — размышляет артистка о харассменте.

Кира Найтли считает эту ситуацию «чертовски удручающей».

Ранее актриса заявляла, что съемки интимных сцен в кино доставляют ей дискомфорт.

«От женщины ждут, что ее образ должен быть либо кокетливым, либо материнским. Если бы я снималась в фильме, который бы был посвящен материнству и принятию тела, я чувствую, извините, что съемки были бы только с режиссером-женщиной», — категорично заявила Кира.

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